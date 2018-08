SV Vötting: Heimpremiere gegen den FC Lengdorf

Peschek: „Sollten auf der eigenen Wiese den ersten Dreier holen“

von Matthias Spanrad schließen

Endlich dahoam! Nach drei Auswärtsspielen am Stück fiebern die Fußballer des SV Vötting der Heimpremiere mit dem Match gegen den FC Lengdorf (Sonntag, 15 Uhr) entgegen.

Freising– Der Spieltagplaner hatte es nicht gut gemeint mit den Kickern des SV Vötting. Drei Mal mussten die Domstädter bisher in der Fremde antreten, ehe an diesem Sonntag das erste Heimspiel der noch jungen Saison ansteht. Auf ihrer Anlage am Kiesweiher sind die Vöttinger bekanntlich am stärksten. Und so soll es „dahoam“ mit dem zweiten Saisonsieg klappen, nachdem man beim dem FC Langengeisling mit 0:3 das Nachsehen hatte und sich auch die Woche davor beim 1:1 in Eitting nicht vollends belohnen konnte. Jetzt, das ist die Hoffnung von Abteilungsleiter Maximilian Peschek, „sollten wir auf der eigenen Wiese den ersten Dreier holen“.

Richtig schlecht verliefen auch die letzten beiden Partien nicht, revidiert Peschek. Gegen Eitting zeigte die Truppe durchaus ein solides Spiel, Christian Pflügler gelang aber erst spät der Ausgleich. „Langengeisling“, gibt Peschek zu, „war dann einfach gut.“ Woran’s aktuell liegt, dass der SVV, von manchem zum erweiterten Kreis der Ligafavoriten gezählt, noch etwas hinterherhinkt, das haben die Verantwortlichen längst analysiert. Spielerisch sei man ganz gut gestartet, hat Peschek beobachtet, „im Vergleich zum letzten Jahr haben wir uns sogar verbessert“. Was jedoch fehlt, ist eine entsprechende Chancenauswertung. In Langengeisling hatten die Freisinger Möglichkeiten, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, „da müssen wir konzentrierter werden“. Selbst beim Auftaktsieg in Uttenhofen hätten die Vöttinger den 2:1-Sieg beinahe noch verspielt. „Vielleicht“, so hofft Peschek, „fällt’s unseren Stürmern in gewohnter Umgebung etwas leichter.“

Gespannt sind die Kiesweiher-Buam auf den morgigen Gegner, den FC Lengdorf. Längst sind die Kicker aus dem Landkreis Erding alte Kreisliga-Bekannte. Man kennt sich und weiß um die Stärken des anderen. Trotzdem vermag Peschek den FC heuer nicht wirklich einzuschätzen. Mit Yüksel Acipinar haben die Gäste einen neuen Spielertrainer bekommen, dafür fehlt Torgarant Manuel Gröber (zurück zum FC Eitting). „Es dürfte wieder ein kampfbetontes Spiel werden“, schätzt Peschek, „sie sind auch mit vier Punkten gestartet.“

Zugeschnitten ist das Lengdorfer Spieler vor allem auf Offensivspieler Martin Lechner, letztes Jahr hinter Vöttings Sebastian Pflügler zweitbester Torschütze der Liga. Einen Sonderbewacher wird Lechner jedoch nicht bekommen, wiegelt Peschek ab, „die haben auch andere, die treffen können“.

Vöttings Coach Stifti Eckardt kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Der letztjährige Stammkeeper Fabio Ordnung fehlt weiterhin ebenso verletzt wie Routiner Andi Pflügler, der an einer Sprunggelenks-Blessur laboriert. Neuzugang Mario Amannsberger muss aufgrund von Prüfungen passen, und Stürmer Anton Hirschfeld steht wegen seines Junggesellen-Abschieds auch nicht zur Verfügung. So lange die Absenzenliste auch ist, Peschek bleibt optimistisch: „Wir werden“, verspricht er, „schon noch elf Leute haben, die drei Punkte holen können.“