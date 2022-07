SV Vötting: Peschek kehrt auf die Trainerbank zurück - „Vertrautes hält besser“

Maximilian Peschek (32) übernimmt das Kreisklassen-Team des SV Vötting. © SVV

Der SV Vötting muss in diesem Sommer die Trainerposten beider Herrenteams neu besetzen. In beiden Fällen entschied sich der Verein für interne Lösungen.

Vötting – Wie schon im vergangenen Sommer präsentiert der SV Vötting zur neuen Saison zwei neue Übungsleiter. In diesem Jahr greift der Club auf zwei interne Lösungen zurück. Bekannte Gesichter also für den Neuanfang.

Bei der Ersten Mannschaft entschied sich der Verein am letzten Saisonspieltag, die Zusammenarbeit mit Trainer Markus Huber zu beenden. „Es gab kein böses Blut. Das Bauchgefühl hat uns nur gesagt, dass wir eine neue Ausrichtung benötigen, um alles aus der Mannschaft rauszukitzeln. Wir brauchen einen neuen Anreiz“, erläutert Abteilungsleiter Jannis Göft-Michaelis. Huber hatte das Amt erst im vergangenen Sommer angetreten, am Ende reichte es für den Aufstiegsaspiranten für Platz vier in der Kreisklasse. Stark war der SVV vor allem gegen die anderen Top-Teams, nur gegen vermeintliche Außenseiter strauchelte Hubers Team bisweilen. „Unser Anspruch ist natürlich, in Spielen gegen Mannschaften im hinteren Tabellendrittel erfolgreich zu sein. Für diese Partien müssen wir Lösungen haben“, betont Vöttings Fußballchef Göft-Michaelis.

SV Vötting: Peschek „weiß, worauf er sich einlässt“ und „wir wissen, was er kann“

Dafür zuständig ist nun ein alter Bekannter: Maximilian Peschek war jahrelang Abteilungsleiter, trainierte die U 19 und hatte 2019 schon interimsweise die Erste übernommen, konnte den Abstieg aus der Kreisliga aber nicht mehr verhindern. „Das Kind ist damals aber schon vorher in den Brunnen gefallen. Wir wissen, was er kann, und er weiß, worauf er sich einlässt. Ich bin sicher, dass er an den richtigen Stellschrauben drehen wird“, sagt Göft-Michaelis.

Welche das im Detail sind, will Peschek in den nächsten Wochen herausfinden. „Ich möchte jetzt erstmal wissen, womit sich die Mannschaft wohlfühlt, und unseren Spielstil daran anpassen. Ob hohes Pressing, lange Bälle oder Ballbesitz – das werden wir sehen. Wir können uns das alles erarbeiten und eine gewisse Sicherheit gewinnen. Und die brauchen wir, um in der starken Kreisklasse in diesem Jahr bestehen zu können.“

Göft-Michaelis: „Fanden, dass interne Lösungen den Teams momentan besser zu Gesicht stehen“

In der Zweiten gibt es bereits seit Wochen eine neue Besetzung. Göft-Michaelis hatte für die letzten Saisonspieltage übernommen und leitet nun die Mission „Wiederaufstieg in die A-Klasse“. „Dieses Jahr kommen wieder acht A-Jugendspieler hoch. Deswegen haben wir eine brutal junge Mannschaft.“ Nach acht Jahren als Jugendtrainer kennt er schon fast alle Kicker.

Getreu dem Motto „Vertrautes hält besser“ soll nun sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten Mannschaft Kontinuität auf der Trainerbank einkehren. „Es hat sich so ergeben. Wir fanden, dass interne Lösungen den Teams momentan besser zu Gesicht stehen“, meint Abteilungsleiter Göft-Michaelis. VON SEBASTIAN BERGSTEINER