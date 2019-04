SV Vötting trennt sich von Trainer Andreas Eckardt

Laut neuem Interimstrainer Maximilian Peschek verlief die Trennung einvernehmlich

von Matthias Spanrad schließen

Ist die Angst zu groß geworden? Immer weiter nach unten ging die Talfahrt des SV Vötting in der Kreisliga. Anfang dieser Woche zogen die Verantwortlichen nun die Reißleine und trennten sich doch noch von Trainer Andreas Eckardt.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte Stifti Eckardt, im siebten Jahr Trainer bei den Kiesweiherbuam und damit beinahe ein Inventar beim SVV, quasi eine Jobgarantie erhalten. Schon damals lief es nicht rosig, doch Peschek blieb standhaft und seinem Trainer gegenüber treu. Man wolle das Saisonziel, den Klassenerhalt, „gemeinsam packen“, betonte er das Vertrauen in den Trainer, der den Klub zum Saisonende eh verlassen hätte. Sechs Spieltage vor Schluss sieht die Lage etwas anders aus. Die Vöttinger sind nach dem 0:2 gegen Wörth vergangenen Sonntag bis auf den Relegationsrang abgerutscht.

„Wir haben letzten Sonntag, wie immer, Lage und Spiel analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es am leichtesten sei, mit einem Trainerwechsel der Situation entgegen zu steuern,“ sagt nun Peschek angesichts des Absturzes vom letztjährigen Fast-Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation hin zum Abstiegskandidaten. „Das war die Stellschraube, an der wir am leichtesten haben drehen können“, zeigt Peschek auf. Nobel und edel sei das vom Stifti zudem gewesen, ergänzt der Abteilungsleiter, „dass er sich hinten angestellt hat.“

Ob die Trainerentlassung nicht zu spät gekommen sei? Immerhin sind nur noch sechs Spieltage zu absolvieren, von den fünf absolvierten Partien in diesem Jahr konnten die Weihenstephaner noch keines gewinnen. „Nein“, beschwichtigt Peschek, „um die Klasse zu halten, ist es nicht zu spät, wir haben ja nur einen Zähler Rückstand.“

Wie es weiter gehen wird, das steht noch nicht fest. Bis auf Weiteres hat Peschek, einer von vier Abteilungsverantwortlichen, selbst das Zepter der ersten Mannschaft übernommen. Übrigens nicht der erste Feuerwehrmann-Einsatz für den 29-Jährigen in dieser Saison. In der Hinrunde hatte Peschek bereits Vöttings A-Klassen-Reserve übernommen, als Erhan Masat abhanden gekommen war. Zuvor war er für U19 und die U17 insgesamt acht Jahre zuständig. Doch ob er bis zum Saisonende das Kommando behält, das ist offen. Man sei grundsätzlich schon auf der Suche nach einer externen Lösung, erklärt der aktuelle Coach, „wir befinden uns in Gesprächen.“

Zur Mission Klassenerhalt geht’s am Sonntag (28. April, 15 Uhr) nun ausgerechnet zum SVA Palzing, dem souveränen Tabellenführer. Natürlich seien die Ampertaler der haushohe Favorit, bremst Peschek alle Erwartung. „Aber wie mit jeder meiner Mannschaften bisher will ich jedes Spiel gewinnen.“ Vöttings Akteure stehen in der Pflicht, nachdem neue Impulse von außen kommen. Oder wie es Neu-Trainer Peschek formuliert: Alle Akteure würden nun auch für sich selbst spielen, um in der nächsten Saison wieder in der Kreisliga zu sein. „Und“, hat Peschek den Humor nicht verloren, „ich schaue mir eine Relegation auch lieber von außen an.“ Die Basis dafür, so hoffen die Vöttinger, haben sie hoffentlich mit dem Trainer-Wechsel gelegt.