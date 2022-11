„Wir haben verdient gewonnen“ - Vötting verteidigt Tabellenführung

Drunter und drüber ging’s im Holledau-Derby zwischen Au und Nandlstadt, das die Hausherren glücklich gewannen. Hier versucht Matthias Goldbrunner (r.) den anfliegenden Nandlstädter Alexander Feichtmeier aufzuhalten.. Michalek © Michalek

Vötting überwintert als Tabellenführer – nach der Moosburger Heimniederlage gegen Kirchdorf sogar mit vier Punkten Vorsprung.

Landkreis – Bei Vatanspor fanden sich für das Spiel in Mauern nur noch sechs Kicker. Es drohen die Niederlage am Grünen Tisch und eine Geldstrafe.

FC Moosburg – SC Kirchdorf 0:2 (0:0).

Eine bittere Niederlage für die Gastgeber, die die bessere Mannschaft waren, aber ihre Chancen nicht nutzten.

„Der Sieg heute war etwas glücklich, aber wir haben uns dieses Glück hart erarbeitet“, befand SCK-Trainer Andreas Apold. Tatkräftig mitgearbeitet hat Kirchdorfs Keeper Hans Maier, der bereits in der ersten Hälfte zwei Hundertprozentige von Mihai Raducanu (15.) und Leonor Ademi (32.) parierte. Im zweiten Durchgang rettete bei einem FCM-Kopfball von Ademi die Latte (58.). Kurz darauf hatte Kirchdorf seine beste Chance durch Yusuf Tiryaki, der allein vor Moosburgs Torwart Jonas Rehberg scheiterte (60.). Im Gegenzug setzte bei den Hausherren Karlo Rimac nach einer Ecke den Ball frei aus vier Metern an die Latte. Ebenfalls im Anschluss an eine Ecke von rechts eroberte beim SCK Dennis Lederer den Ball zurück und flankte von links zur Mitte, wo Severin Reinmoser per Kopf über den Torwart hinweg zur Gästeführung abfälschte (72.). Moosburg agierte zu dem Zeitpunkt in Überzahl, brachte in der Folge keine zwingenden Aktionen mehr zustande und kassierte das 0:2 durch einen Weitschuss von Daniel Schuhmann (90.+5).



TSV Eching II – FVgg Gammelsdorf 0:1 (0:1). Bei schwierigen Platzverhältnissen sahen die 40 Zuschauer eine zähe Partie mit wenigen spektakulären Torraumszenen. In der ersten Hälfte hatte Gammelsdorf etwas mehr vom Spiel. Bei einem Zwei-gegen-zwei-Konter entschied sich Erik Hölzl, 25 Meter vor dem Kasten einfach mal abzuziehen. Der Echinger Torwart hatte mit einem Pass gerechnet, war unterwegs in die Ecke und rutschte aus, sodass der Ball zentral zur Gästeführung einschlug (32.). Nach der Pause kam von Gammelsdorf nicht mehr viel. Eching war überlegen, konnte das aber nur selten in zwingende Aktionen umwandeln. „Wir waren am Ende froh, dass wir gewonnen haben“, sagte FVgg-Trainer Tobias Weinzierl. SpVgg Mauern – Vatanspor Freising abgesagt. Kurz vor Beginn musste Deniz Sari, der Spielertrainer der Gäste, seinem Mauerner Kollegen Georg Pfüller und dem Schiedsrichter mitteilen, dass er nur sechs Spieler zur Verfügung hat. Referee Sebastian Ankner sagte die Partie wegen „Nichtantritt des Gastes“ ab. Alles Weitere wird demnächst das Sportgericht entscheiden. Es ist zu erwarten, dass die Partie 2:0 für Mauern gewertet wird. TSV Au – TSV Nandlstadt 2:1 (1:1). In einem hektischen Holledau-Derby gingen die Gastgeber in Unterzahl in Führung. Als Matthias Goldbrunner eine Zeitstrafe verbüßte und ein Nandlstädter Schuss geblockt wurde, lief Dominic Schermbach allein auf das Tor der Gäste zu und vollstreckte zum 1:0 (25.). Lukas Rieder sorgte per Elfmeter für den verdienten Gäste- Ausgleich (37.). Nach der Pause hatte Nandlstadt die Chance, die Partie zu drehen. Simon Prummer dribbelte sich durch, scheiterte aber an Lukas Gantner im Auer Tor (56.). Für die Entscheidung sorgte Dominic Schermbach, dessen Schuss von Lukas Lang noch abgefälscht wurde und zwei Minuten vor dem Ende neben dem Nandlstädter Pfosten zum 2:1 einschlug. Alles in allem ein glücklicher Sieg für Au.

SV Vötting – SV Marzling 2:0 (1:0). Marzling machte es dem Tabellenführer alles andere als leicht und ließ wenig gute Aktionen zu. Der SVV versuchte dennoch, die Partie aktiv zu gestalten, kam aber kaum zu Chancen. Deshalb versuchte es Daniel Hesse mit einem Weitschuss, der noch abgefälscht wurde und so zur Vöttinger 1:0-Führung einschlug (23.). Marzling gab weiterhin alles, um den Gastgebern ein Bein zu stellen, kam aber nur selten durch das Abwehrbollwerk um Kapitän Christian Pflügler. Eine gute Chance der Gäste vereitelte Vöttings Torwart Fabio Ordnung (60.). Kurz darauf machte Michael Düber mit einem Distanzschuss zum 2:0 alles klar (73.). „Die Partie war dem 20. November angemessen. Aber ich denke, wir haben verdient gewonnen“, meinte Vöttings Coach Max Peschek.

SC Freising – SV Hörgertshausen 1:3 (1:2). Gästetorwart Simon Piterna stand zu Beginn im Mittelpunkt. Er hielt mit drei Paraden, unter anderem gegen Mesut Toprak (2.), sein Team im Spiel. Seine Vorderleute waren vor dem Tor effektiver: Valentin Hobmaier hielt aus 26 Metern drauf und versenkte den Ball flach neben den Pfosten zum 0:1 (39.). Doch die Gastgeber kamen zurück: Allan Maldonado traf nach einem Freistoß per Kopf zum verdienten Ausgleich (39.). Trotz Überlegenheit kassierte Freising noch das 1:2 durch Kilian Oberprieler (45.). Nach der Pause versuchten die Gastgeber, Druck zu machen, blieben aber meist hängen. Die Gäste hatten nun mehr vom Spiel und erzielten durch Kilian Oberprieler noch das 1:3 (80.).

SpVgg Zolling – TSV Paunzhausen 2:0 (0:0). Die erste Halbzeit verlief recht ausgeglichen. Das Geschehen spielte sich zum großen Teil zwischen den beiden Strafräumen ab. Die große Chance zur Führung hatte Paunzhausen nach einer Ecke, doch Zollings Jonas Busch klärte auf der Linie (38.). Im zweiten Durchgang übernahm dann die SpVgg die Initiative: Yannis Pflug scheiterte allein vor dem Tor, Max Schmid traf nur den Pfosten (55.), und Andreas Kreitmeier köpfte über den Querbalken (59.). Nach einer weiten Flanke legte Pflug den Ball per Kopf zur Mitte und Kreitmeier staubte zum 1:0 ab (66.). Paunzhausen konnte nicht mehr zulegen und kassierte noch den zweiten Gegentreffer durch Andreas Kreitmeier (90.+2). (Josef Fuchs)