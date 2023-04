SVA Palzing: Auf der Suche nach einem Positiverlebnis – Schwere Aufgabe gegen den SV Dornach

Im Hintertreffen: Palzings Ivan Rakonic (schwarz, r.) und Julian Wölfle verfolgen Dornachs Felix Partenfelder im Hinspiel. Auch tabellarisch läuft der SVA hinterher: Neun Punkte fehlen zum Abstiegsrelegationsplatz. © förtsch

Der SVA Palzing braucht drei Siege, um den Neun-Punkte-Rückstand auf den Relegationsplatz aufzuholen. Zwei mehr, als im bisherigen Saisonverlauf gelangen.

Palzing – Der SVA Palzing empfängt am heutigen Donnerstag unter Flutlicht den SV Dornach (19.30 Uhr). „Es geht für uns in erster Linie um ein positives Erlebnis. Wir wollen ein gutes Spiel zeigen“, sagt Marcel Radlmaier, Mannschaftskapitän und Abteilungsleiter des SVA. Nach dem Tiefschlag in Günzlhofen wollen die Palzinger den Erfolg nicht allein über das Ergebnis definieren.

Palzing-Kapitän Marcel Radlmaier zur Günzlhofen-Niederlage: „Es war enttäuschend“

Wenige Worte reichen Radlmaier, um die 1:3-Niederlage im Kellerduell beim VSST Günzlhofen zusammenzufassen: „Es war enttäuschend.“ Die Palzinger ließen vor allem im ersten Durchgang fast alles vermissen, was es braucht, um ein Fußballmatch zu gewinnen. Der Gegner war keine Übermannschaft und ging nicht ohne Grund vom vorletzten Platz in den Spieltag – für den SVA reichte es an diesem Tag allerdings. „Sie machen das erste Tor, wir den ersten Fehler“, so der Mittelfeldspieler. Und weiter: „Dann gehen die Köpfe bei uns runter.“ Mit dem 0:3 kurz nach der Halbzeitpause war die Partie entschieden. Die Reaktion der Palzinger kam zu spät.

Anstatt auf fünf Zähler an den Relegationsplatz heranzurücken, ist der Abstand auf neun Punkte angewachsen. Acht Spieltage vor dem Ende der Saison ist der Klassenerhalt damit in weite Ferne gerückt. Die Ampertaler bräuchten drei Siege, um den Anschluss wiederherzustellen – und damit einen Dreier mehr, als sie in den 22 bisherigen Partien dieser Bezirksliga-Spielzeit eingefahren haben. „Wir probieren es trotzdem – auch am Donnerstag gegen Dornach“, sagt der Spielführer. Immerhin: Die Palzinger können in Bestbesetzung antreten.

Gegner Dornach hat einen Lauf

Ob das gegen eine Mannschaft wie Dornach reicht, ist die andere Frage. Der Gegner hat andere Möglichkeiten. Von Spielern wie Vladimir Rankovic, der auf elf Zweitliga-Einsätze für Erzgebirge Aue kam und für Hansa Rostock in der 3. Liga kickte, kann der SVA nur träumen. Dass die Dornen am vergangenen Wochenende gegen den FC Schwabing mit 3:0 gewonnen haben – also die Mannschaft, die den SVA Palzing zuletzt mit 6:0 abserviert hatte – ist ein Zeichen der Qualität. „Dornach hat starke Einzelspieler und war in den direkten Duellen fast immer klar besser als wir", erinnert sich Radlmaier. Wobei es eine Ausnahme gab: das Palzinger 2:1 in Dornach vor knapp einem Jahr. „Unser Ziel ist es, zu punkten. Es ist ein Abendspiel, und wir wollen Dornach so lange wie möglich einen offenen Schlagabtausch bieten." Vielleicht gelingt dem SVA ja erneut eine Überraschung.

