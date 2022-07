SVA Palzing nach Traumstart fehleranfällig - Attachings Joker bestehen Charaktertest

Kann sich die Schwächephase seiner Mannschaft vor der Halbzeit nicht erklären: Palzings Trainer Gianluca Dello Buono. © Michalek

Der SVA Palzing macht sich seine tolle Anfangsphase durch individuelle Fehler kaputt. Beim BC Attaching retten die erfahrenen Spieler ein Remis.

Palzing/Attaching - Viel besser als der SVA Palzing im Vorbereitungsspiel bei der SpVgg Haidhausen kann man nicht starten. Allerdings riss beim Bezirksligisten nach zirka 20 Minuten komplett der Faden. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit würde SVA-Trainer Gianluca Dello Buono nach der 3:5-Niederlage gerne ausblenden: „Wir haben uns unseren guten Start kaputtgemacht.“

Dello Buono: „Die 25 Minuten in der ersten Halbzeit kann ich mir nicht erklären“

In der Anfangsphase hatte wenig auf einen Einbruch der Palzinger hingedeutet. Andre Bauer erzielte in Minute eins die Gästeführung. Nur fünf Minuten später erhöhte Tim Bausch auf 2:0. Dem Anschlusstreffer der Münchner durch einen von Selcuk Altug verwandelten Strafstoß (12.) ging ein unnötiges Foul voraus. „Trotzdem haben wir in dieser Phase super verteidigt. Ab der 20. Minute haben wir aber individuelle Fehler gemacht und vermeidbare Gegentore bekommen“, berichtet Dello Buono. Haidhausen drehte durch Max Möbius (21./45.) und Altug (33.) das Ergebnis.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Palzinger wieder. Ivan Rakonic machte es in der 61. Minute mit dem 3:4 noch einmal spannend – den Schlusspunkt setzte aber Haidhausens Sebastian Bracher (66.). „Die zweite Halbzeit war besser. Aber die 25 Minuten in der ersten Halbzeit kann ich mir nicht erklären“, resümierte Dello Buono. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

BC Attaching: Joker besorgen Ausgleich nach 9-km-Lauf in der ersten Halbzeit

Ein 2:2-Unentschieden gegen einen Kreisklassisten klingt aus Sicht des Bezirksligisten BC Attaching nach einer Enttäuschung. Trainer Enes Mehmedovic sah beim Test gegen den SV Vötting dennoch Positives – vor allem nach der Halbzeitpause. Die Schwierigkeiten im ersten Durchgang hatte der BCA-Coach einkalkuliert.

„Ich habe zu Beginn den jungen Spielern eine Chance gegeben. Da uns in der Defensive immer noch viele Leute fehlen, mussten einige auf ungewohnten Positionen spielen“, erklärte Mehmedovic. Die Abstimmung klappte in einigen Situationen nicht, worunter die Stabilität im Spiel des BCA litt. Vötting war besser und ging nach einem Eigentor von Mirnes Gurbeta (10.) sowie einem von Daniel Hesse verwandelten Elfmeter (25.) mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Vor den zweiten 45 Minuten wechselte Mehmedovic Erfahrung ein. „Danach hatten wir die Kontrolle. Die zweite Halbzeit ist an uns gegangen“, sagt der BCA-Trainer. Domenic Hörmann per Strafstoß (49.) und Maximilian Tessner (58.) stellten den Endstand her. „Die eingewechselten Spieler haben während der ersten Halbzeit einen neun Kilometer langen Laufparcours absolviert. Respekt, dass sie an die Schmerzgrenze gegangen sind“, freute sich Coach Mehmedovic. stm

