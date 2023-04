Punkteteilung, die wenig Freude auslöst: Palzing so gut wie abgestiegen, Attaching zittert wieder

Schock für den SVA in der Anfangsphase: Bereits nach drei Minuten brachte Didier Nguelefack (r.) den BC Attaching mit 1:0 in Führung. Letztlich sollte dies aber der einzige Treffer der Gäste bleiben – und auch nur zu einem Punkt reichen. © MIchaleK

Der SVA Palzing und der BC Attaching haben sich in einem intensiven Derby die Punkte geteilt. Während die Palzinger nach dem 1:1-Remis kaum noch Möglichkeiten auf den Klassenerhalt haben, trauerten die Gäste drei Chancen in der ersten Halbzeit nach.

Palzing – Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller ihre Spiele gewann, wird es für den BCA wieder richtig eng. „Es fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte Attachings Coach Enes Mehmedovic nach dem Schlusspfiff. Denn in der ersten Halbzeit hat seine Mannschaft ein besseres Resultat verspielt – weil zunächst alles für die Gäste lief. Gleich die erste nutzte Didier Nguelefack, der nach nach der Hereingabe von Maximilian Tessner nur noch den Fuß hinhalten musste.

Für die Palzinger war der Gegentreffer ein Rückschlag. „Es hat so angefangen wie in den vergangenen Spielern“, sagte Trainer Gianluca Dello Buono. Die Gastgeber versuchten, zurück in die Spur zu finden. In der Offensive gelang allerdings wenig.

Die erste Halbzeit wird vor allem Sebastian Aigner so schnell nicht vergessen. Der defensive Mittelfeldspieler der Gäste köpfte dreimal nach Eckbällen an die Latte – und schrammte damit dreimal knapp an seinem ersten Bezirksligatreffer vorbei. So blieb es nach 45 Minuten bei der knappen Gäste-Führung.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Palzinger besser ins Spiel, dem BCA fiel nun die schwache Chancenverwertung auf die Füße. „Wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du hinten einen rein. So ist Fußball“, sagte Mehmedovic. Er sollte recht behalten.

Palzing versuchte es immer wieder mit langen Bällen, von denen in der 76. Minute einer durchrutschte. Andre Bauer nahm Fahrt auf und wurde im Strafraum gefoult – ein klarer Elfmeter. Ivan Rakonic verwandelte sicher und sprintete zum Ball, um das Spiel schnell zu machen. Das Zeichen war klar: Wir glauben an uns und wollen den zweiten Treffer.

Der SVA versuchte nun noch einmal alles, ohne die Ordnung aufzugeben. Denn einladen zu Kontern wollten sie die Gäste auch nicht. Beide Teams neutralisierten sich nun und so endete das vorerst wohl letzte Bezirksliga-Derby der beiden Teams mit einer Punkteteilung.

Palzing ist nach der Niederlage kaum noch zu retten, der Rückstand auf den Relegationsplatz wuchs auf zehn Punkte an. Bei nur noch fünf Spielen eine nahezu unmögliche Aufgabe. Attaching muss nun bei nur noch drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone ebenfalls zittern.

Auch deshalb war Mehmedovic nach dem Spiel enttäuschter als sein Gegenüber Dello Buono, der sich über „eine gute Reaktion meiner Mannschaft auf den Rückstand“ freute – und das Bier mit Mehmedovic nach dem Spiel mehr genießen konnte als sein Konterpart. (stm)