SVA Palzing: Verletzung trübt den sowieso schon gebrauchten Tag

Zumindest ein Punkt: Fabian Radlmaier rettete dem SVA Palzing mit einem 23-Meter-Volley das 2:2-Unentschieden gegen Aufsteiger Günzlhofen. © Glexiner

Die Fußballer des SVA Palzing sind für ihre Einstellung bekannt, nicht aber für forsch formulierte Ziele. Vor dem Bezirksliga-Duell mit Aufsteiger VSST Günzlhofen machte Trainer Gianluca Dell Buono eine Ausnahme.

Palzing – „Ein Heimsieg ist Pflicht!“ Doch aus dem erhofften Erfolg ist nichts geworden. Die Palzinger haben einen ihrer schwächeren Tage erwischt und 2:2 gespielt.

Vor einer Woche hatte der SVA einen Punkt gegen Schwabing geholt. Dello Buono hatte wenig auszusetzen, so dass er im wichtigen Spiel gegen Günzlhofen exakt die gleiche Elf ins Spiel schickte. Doch die konnte nicht an ihre gute Leistung anknüpfen. Die Gäste waren zu Beginn wacher und gingen in der dritten Minute durch Ritvan Maloku in Führung. Palzing war aber nur kurz geschockt. Fabian Radlmaier holte einen Elfmeter heraus, den Ivan Rakonic verwandelte (6.). Mehr Erwähnenswertes passierte nicht vor der Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste erneut vor. Paul Fischer traf nach einer Hereingabe zum 1:2 (53.). Der SVA versuchte, schnell zu antworten, spielte aber zu ungenau. In der 75. Minute musste dann auch noch Abwehrchef Onur Tas nach einem Zusammenprall mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Es lief nicht für die Heimelf, sie konnte sich aber mal wieder auf die Klasse von Fabian Radlmaier verlassen. Der Flügelstürmer erzielte per 23-Meter-Volley den Ausgleich. Ein Traumtor - und gleichzeitig der Endstand. „Am Ende müssen wir nach dem zweimaligen Rückstand mit einem Punkt zufrieden sein. Insgesamt war es aber ein gebrauchter Tag. Auch mit Blick auf die Verletzung von Onur“, sagte Sprecher Dominik Heiß.