SVA Palzing: Trainer Dello Buono duelliert sich mit seinem Kumpel Fabian Herrmann

Teilen

Eine konsequente Verteidigung ist für Palzings Coach Gianluca Dello Buono der Schlüssel gegen Schwabing. © lehmann

Palzings Coach Gianluca Dello Buono kennt Schwabings Trainer Fabian Herrmann vom SEF. Daher weiß er, was im Spiel gegen die Münchner wichtig sein wird.

Palzing – Der FC Schwabing gehört für Gianluca Dello Buono zu den Meister-Kandidaten in dieser Saison. Der Trainer des SVA Palzing schätzt die „taktische Genauigkeit“ der Münchner und sieht darin die Handschrift seines Kumpels Fabian Herrmann, dem Coach des FCS. Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr kommt es im Ampertal zum direkten Duell.

Dello Buono und Schwabings Coach Herrmann spielten zusammen für den SE Freising

Dello Buono und Herrmann spielten zwischen 2011 und 2013 gemeinsam beim SE Freising. Dann wechselte Dello Buono zum BC Attaching, wo er 2016 in den letzten Zügen seiner aktiven Karriere die ersten Schritte im Trainergeschäft machte. Eine Saison später wechselte der 37-Jährige als U15-Coach zurück zum SEF. Dort kam es zum Wiedersehen mit dem vier Jahre jüngeren Herrmann, der sich seit 2009 als Trainer bei der Eintracht hochgearbeitet hatte: Über den Nachwuchs und die Reserve bis zum Co-Trainer des Landesliga-Teams. Seit seiner Ankunft hat er die Münchner zu einem Top-Team geformt, dass sich auch in dieser Spielzeit Hoffnungen auf einen vorderen Platz machen darf.

Der Saisonstart ist dem FCS geglückt: Neun Punkte aus vier Spielen bedeuten Platz fünf. Einzig dem FC Aschheim ist es in dieser Spielzeit gelungen, die Schwabinger zu bezwingen. Torjäger Gia Sibilia, der treffsicherste Akteur der vergangenen Spielzeit der Bezirksliga Nord, ist mit drei Treffern in vier Einsätzen gut gestartet. Der Stürmer sicherte seinem Team mit einem Doppelpack am vergangenen Spieltag einen 2:0-Erfolg beim VfB Eichstätt II. Beide Treffer bereitete Philipp Pirch vor, der bereits zwei Treffer auf seinem Konto hat. Das Duo sollten die Palzinger in den Griff bekommen.

SVA Palzing: Dello Buono ärgert sich über verschenkte Punkte gegen Untermenzing - Null muss stehen gegen Schwabing

„Wir müssen über 90 Minuten konsequent verteidigen“, fordert SVA-Trainer Dello Buono. Am vergangenen Spieltag ist dies den Palzingern fast gelungen. Doch zwei Unachtsamkeiten beim 2:2-Remis gegen Untermenzing kosteten zwei Punkte. „Drei wären definitiv möglich gewesen“, sagt der Coach. „Ich weiß auch nicht, ob ich mich mehr über die zwei Gegentore oder die Chancenverwertung ärgern soll.“ Nur eine Minute fehlte zum zweiten Saisonsieg. Dieser hätte die Palzinger ins Tabellenmittelfeld gehievt. So hängen sie weiterhin auf dem Relegationsplatz fest.

„Trotzdem haben die Jungs eine gute Energie. Und Freitagsspiele lieben sie sowieso“, so der 37-Jährige. Mathias Reinbachers Ausfall kann er durch die Rückkehr von Leon Klingseisen kompensieren. Noah Staudt, der wegen einer Augenverletzung gegen Untermenzing ausgewechselt werden musste, ist wieder fit. Der unberechenbare Offensivmann ist wichtig für den SVA. Der Schlüssel wird aber die Defensive sein. „Die Null muss stehen“, so Dello Buono vor dem Duell gegen seinen Kumpel Herrmann.