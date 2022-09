Christoph Ziegltrum betreibt beim SVA Palzing Social Media auf Profiniveau - weitere Vereine folgen

Auf der Suche nach einem geeigneten Motiv: Christoph Ziegltrum versorgt die Fans des SVA Palzing vor, während und nach den Spielen mit hochwertigen Bildern und Videos. © Privat

Viele Sportvereine erfreuen sich inzwischen erstklassiger Social-Media-Auftritte. Christoph Ziegltrum und der SVA Palzing waren dafür im Landkreis einer der Vorreiter.

Freising – Jetzt muss es schnell gehen: Die Fußballpartie des SVA Palzing gegen den VSST Günzlhofen ist gerade abgepfiffen, als Christoph Ziegltrum seine Siebensachen packt. Rasch geht es heim in die Wohnung, Computer an und die Speicherkarte ins Lesegerät – die Leute wollen schließlich mit Content, so nennt man den Inhalt im Internet heute, versorgt werden.

Ziegltrum (31) gehört einer neuen Generation an. Er ist quasi mit der digitalen Welt aufgewachsen – und gehört zu einer immer größer werdenden Schar an jungen Leuten, die sich ehrenamtlich einbringen und Social-Media-Kanäle für Amateurvereine betreiben. Musste früher ein Pressesprecher zuallererst gut telefonieren können, steckt heute bei weitem mehr dahinter. Kommunikation ist alles. Und vor allem: Kommunikation ist da, wo das Zielpublikum zu finden ist. Auch im Landkreis Freising fangen immer mehr Sportvereine an, sich in den sozialen Medien zu präsentieren. Auf Facebook, vor allem aber auf Instagram. Jener Plattform, die laut der Schweizer „Jim-Studie“ 76 Prozent aller Jugendlichen ab 18 Jahren mittlerweile nutzen. Dazu aber später mehr.

Überwältigendes Feedback zu Ziegltrums Arbeit für den SVA Palzing

Für Christoph Ziegltrum hat sich mit der Betreuung des Instagram-Kanals beim SVA ein neues Betätigungsfeld eröffnet. Nach einem Kreuzbandriss war die sportliche Karriere passé. Der 31-Jährige kehrte irgendwann zurück zu seinem Heimatverein – und hat dem SVA zumindest landkreisweit Ruhm verschafft. Mancher Club bestaunt neidisch, was der Abteilungsleiter im Ordermanagement bei Garmin Wochenende für Wochenende auf die Beine stellt. Vor allem für die Bezirksliga-Kicker, demnächst aber auch für die Handball-Mädels. Profiniveau hat, wie Ziegltrum den SVA präsentiert, Spieltagsankündigungen schreibt und gestochen scharfe Fotos online stellt. Von jedem Spieler mindestens eines pro Partie, das ist der Anspruch. „Da steckt viel Arbeit drin“, erläutert Ziegltrum, „aber das ist mein Verein, dafür mach’ ich das“.

Der 31-Jährige ist über das Ausprobieren zu diesem Nebenjob gekommen. Zuerst arbeitete er für die Regionalliga-Frauen von Wacker München. Als dort vieles umstrukturiert wurde, verabschiedete sich der Wolfersdorfer. Schnell wurde der heutige SVA-Abteilungsleiter Marcel Radlmaier auf den Ehemaligen aufmerksam – die Social-Media-Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. „Ich hab’ einfach den Drang, den Leuten bestmögliche Infos zu liefern“, erklärt der 31-Jährige seinen Antrieb.

Hörbar stolz ist auch SVA-Vorstand Michael Mitterweger. Pflicht sei so ein Instagram-Auftritt nicht, „aber für Jugendliche ist das eben die neue Medienwelt, und es ist daher eine tolle Sache, dass wir da vertreten sind“. Was den Vereinschef vor allem freut: Seit der Instagram-Kanal online ist, gibt es immer mehr positives Feedback. „Die Leute werden neugierig“, zeigt er auf, mehr Zuschauer kämen seitdem. Ziegltrums Einsatz sei auch finanziell nicht zu unterschätzen. „Unser Starkbierfest heuer war so gut besucht wie nie zuvor“, sagt Mitterweger. „Es waren vor allem junge Leute da und viele, die erst über Instagram davon erfahren haben“, so der Vorsitzende weiter. Dass sich mit dem 31-Jährigen jemand gefunden hat, der den Kanal mit Herzblut betreibt, freut den SVA-Chef enorm. „Das ist Wahnsinn, was er da macht“, adelt Mitterweger ihn.

FC Neufahrn landet mit Sky-Mitarbeiter einen Glücksgriff für seine sozialen Medien

Auch beim FC Neufahrn haben sie die Zeichen der Zeit erkannt und betreiben ebenfalls einen eigenen Instagram-Kanal. „Und der Zuspruch ist enorm“, wie Fußball-Abteilungsleiter Mario Moharitsch berichtet. Bald werden die Neufahrner die magische Zahl der 1000 Follower – so nennt man die Personen, denen ein Kanal gefällt – wohl knacken. „Da sehen dann zum Teil mehrere Tausend Leute eine einzelne Information“, schwärmt Moharitsch. Mit einem Klick gehen damit Informationen in die ganze Welt raus – früher wäre das undenkbar gewesen. Zum einen ist das natürlich eine schöne Sache für die Sportler, die nach einem Sieg das Ergebnis schwarz auf weiß im Internet lesen, garniert mit Fotos von dem Spiel. Vor allem ist es aber auch für das Vereinsleben ein nicht unwesentlicher Zugewinn.

Zu jeder Partie gibt es auf der FCN-Instagram-Seite einen Post – so nennt man die einzelnen Beiträge – mit einer Ankündigung für den Spieltag. Und jede dieser Ankündigungen ist mit dem Logo eines Sponsors versehen: unbezahlbare Reichweite. Sahen das Stadionmagazin früher maximal hundert Leute, wissen heute zum Teil Tausende Menschen, wer den FC Neufahrn finanziell unterstützt. Verantwortlich für den Instagram-Inhalt beim FC Neufahrn ist Sebastian Blome. „Ein absoluter Glücksgriff für uns“, schwärmt Moharitsch.

Viel Mühe steckt auch hinter dem Instagram-Auftritt des FC Neufahrn. © Screenshot

Bis vor wenigen Wochen verantwortete noch FC-Urgestein Markus Schubert den Kanal. Als dieser jedoch aus beruflichen Gründen kürzertreten musste, war der Instagram-Auftritt erst einmal verwaist. Dann zog Blome aus beruflichen Gründen nach Neufahrn, trat dem FCN bei und bot relativ schnell an, Schuberts Nachfolge anzutreten. Blome (30) arbeitet beim Bezahlsender Sky im Social-Media-Team und hat damit „schon eine gewisse Affinität zu der Thematik“, wie der Kicker selbst zugibt. „Zudem hatte ich Lust, beim FCN etwas zu starten.“ Seit dieser Saison zeichnet sich der 30-Jährige also für den Neufahrner Kanal verantwortlich, „und wenn wir es schon machen, dann machen wir es hübsch“, lautet sein Credo.

Agenturinhaber Michael Kasper rät, nicht nur auf Instagram zu setzen

Auch bei den Freisings Grizzles setzen sie seit geraumer Zeit voll auf Social Media. Erst ging es bei den Softball-Damen los, dann folgte die gesamte Abteilung. „Wir wollten aber auch zeigen, was im gesamten Verein passiert“, erläutert Steffi Ströll, die zusammen mit ihrem Mann Rainer den Kanal betreibt. Zu den Spieltagen gibt’s auch dort entsprechende Ankündigungen, in regelmäßigen Abständen werden zudem Spieler und Team vorgestellt. Viele würden rückmelden, „dass es sehr praktisch sei, wenn sie sehen, was bei uns los ist“.

Zurück zur „Jim-Studie“, die das Medienverhalten junger Menschen analysiert. YouTube sei die wichtigste App unter allen Befragten, Instagram folgt dahinter. 76 Prozent aller jungen Menschen ab 18 Jahren besäßen demnach einen Instagram-Kanal. Michael Kasper, Inhaber der Marketingagentur „Kaspercom“, würde den Blick trotzdem nicht zu sehr auf eine Plattform richten. „Das Grundproblem beim Ehrenamt ist ja, gute Leute zu finden, vor allem beim Sport“, sinniert Kasper. „Und da ist es unerlässlich, sich so professionell wie möglich darzustellen.“ Instagram sei natürlich ein Weg, aber auch eine gut geführte Homepage oder Facebookseite würden helfen. Dabei müssten es auch nicht immer teure Lösungen richten. Mit Sicherheit finde sich in jedem Verein mittlerweile jemand, der Talent für so etwas habe. „Am Ende ist es entscheidend, authentisch zu sein, zudem sollte man jeden Verein schon auch als kleine Firma sehen, für die Eigenwerbung wichtig ist.“ Auch Print-Angebote seien nicht tot, sagt Kasper. „Ein guter Flyer oder ein kleines Magazin – das kann viel bringen.“ Beim FC Neufahrn denken sie deswegen schon einen Schritt weiter: Demnächst soll es gedruckte Spielerkarten geben, „im Stil von Autogrammkarten“, wie es Moharitsch nennt. „Man muss einfach mit der Zeit gehen“, führt der Spartenchef aus. Vor allem aber mit einem gut geführten Instagram-Kanal. Das Vereinsleben spielt sich mittlerweile nämlich auch online ab.