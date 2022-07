SVA Palzing in der Defensive klar verbessert

Teilen

War mit dem Test gegen den SV Vötting zufrieden: Palzing-Trainer Gianluca Dello Buono. © Michalek

Der SVA Palzing steigert sich im Test gegen den SV Vötting vor allem defensiv. Im Spiel mit Ball müssen aber noch bessere Lösungen gefunden werden.

Palzing – Nach den fünf Gegentoren in Haidhausen war der Fokus des Bezirksligisten SVA Palzing auf die Defensive gerichtet. Und Trainer Gianluca Dello Buono gefiel, was sein Team beim SV Vötting zeigte. „In der Defensive war schon ein Klassenunterschied erkennbar“, sagte er nach dem 3:1-Sieg. Am Spiel mit Ball müsse man aber arbeiten.

Den besseren Start erwischte Vötting. Christian Pflügler brachte den Kreisklassisten nach einer Standardsituation in Führung (6.). Wie die Palzinger auf den Rückstand reagierten, war aber nach dem Geschmack Dello Buonos. Fabian Radlmaier erzielte nur eine Minute später den Ausgleich, der Gegner hatte in der Folge keine nennenswerte Chance – im Gegensatz zu den Palzingern. Eine davon nutzte Ivan Rakonic in der 26. Minute zur Führung. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach dem Seitenwechsel tat sich der SVA schwer gegen die tief stehenden Vöttinger. „Uns haben die Lösungen gefehlt. Wir müssen technisch besser und mit einer besseren Raumaufteilung spielen“, forderte Dello Buono. Dafür funktionierte das Umschaltspiel. In der 80. Minute erzielte Rakonic mit seinem zweiten Tor den 3:1-Endstand. „Es hat nicht alles geklappt, in Summe haben wir aber ein gutes Spiel gemacht“, resümierte Dello Buono. stm

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.