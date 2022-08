SVA Palzing: Keine Antwort auf gegnerische Standards bei Niederlage gegen Fatih Ingolstadt

Teilen

Scheiterte vom Punkt: Onur Tas vergab die Palzinger Chance zum Ausgleich aus elf Metern. © Michalek

Der SVA Palzing kassiert im zweiten Spiel die zweite Niederlage in der Bezirksliga. Es droht eine noch schwierigere Saison als die vergangene.

Palzing – Nervös werden müssen die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing noch nicht. Die 0:2-Niederlage beim FC Fatih Ingolstadt hat aber gezeigt, dass der Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord eine noch höhere Hürde werden könnte als in der vergangenen Spielzeit, als sich der Club aus dem Ampertal erst in der Relegation gerettet hatte.

SVA Palzing: Ersatzgeschwächter Truppe fehlt die Bezirksliga-Erfahrung

SVA-Trainer Gianluca Dello Buono musste nach der 0:4-Auftaktniederlage gegen den SV Neuperlach München umstellen. Mittelstürmer Ivan Rakonic war nach seiner Roten Karte gegen die Münchner gesperrt, für ihn spielte Benedikt Reiter auf der Neunerposition. Neuzugang Alexander Schneider und Vitus Schweiger standen erstmals in ihrer Karriere in der Bezirksliga von Beginn auf dem Feld. Schweiger, seit 2014 beim SVA, brachte es in den vergangenen beiden Saisons auf 110 Einsatzminuten in der Ersten Mannschaft – jede davon als Einwechselspieler. Und Schneider kommt aus der A-Klasse vom SV Oberhaindlfing. Dort hat er häufig getroffen, doch die Bezirksliga ist ein anderes Pflaster – den Palzingern fehlt die Erfahrung. Mit diesen Schwierigkeiten muss Trainer Dello Buono kämpfen. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mitspielen kann der SVA, das hat er beim FC Fatih Ingolstadt erneut bewiesen: Beide Teams lieferten sich ein ausgeglichenes Duell, in dem auch die Palzinger Chancen hatten. Die spielentscheidenden Situationen lösen aber aktuell die Gegner besser – so auch der Aufsteiger aus Ingolstadt, der am Wochenende beim SV Nord Lerchenau noch böse mit 2:7 unter die Räder gekommen war. Akif Abasikeles köpfte nach einer Freistoßflanke zur Führung ein (32.). Palzing hatte noch vor der Halbzeitpause die große Chance auf den Ausgleich, doch Fatih-Keeper Ali Cakmakci hechtete den Foulelfmeter von Onur Tas aus der Ecke.

SVA Palzing: Beide Gegentore nach Standards - Berndl mit später Roter Karte nach Notbremse

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Palzinger noch einmal alles. Dello Buono brachte unter anderem den zuletzt angeschlagenen Noah Staudt, doch ehe die Gäste Druck aufbauen konnten, folgte der nächste Rückschlag. Abasikeles war nach einer Ecke erneut zur Stelle und stellte auf 0:2 (72.). „Seine Athletik konnten wir nicht verteidigen“, musste Dello Buono zugeben. Für den SVA kam es noch schlimmer: Maximilian Berndl sah in der 87. Minute Rot für eine Notbremse.

Palzing steht früh in der Saison hinten drin. Hoffnung macht der Blick in den Rückspiegel: In der vergangenen Saison haben die Palzinger ihre ersten fünf Spiele verloren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.