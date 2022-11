Aufopferungsvoll dagegengehalten: SVA Palzing gegen Primus Pfaffenhofen lange in Schlagdistanz

Teilen

Benedikt Reiter verkürzte für den SVA Palzing zum zwischenzeitlichen 1:2. © SVA Palzing

Am Ende war der Tabellenführer FSV Pfaffenhofen zu stark. Der SVA Palzing hat trotz großem Kampf verloren und verliert langsam die Nichtabstiegsplätze aus den Augen.

Palzing – Für die Überraschung reichte es nicht, die Bezirksliga-Kicker des SVA Palzing dürfen aber mit ihrem Abschluss des Fußball-Jahres zufrieden sein. Das Schlusslicht schnupperte beim FSV Pfaffenhofen bis kurz vor Schluss am Punktgewinn, in den entscheidenden Situationen setzte sich jedoch die Klasse des Tabellenführers durch. Palzing verlor letztlich mit 1:3 (0:1).

Spielstarke Teams freuen sich in der Regel über einen ebenen Untergrund. Diesen hatten die technisch beschlagenen Pfaffenhofener auf ihrem Kunstrasenplatz. Während der Ligaprimus einen Angriff nach dem anderen in Richtung SVA-Kasten schickte, verteidigten die Gäste aufopferungsvoll. Keeper Christian Berghammer musste selten eingreifen. Doch der FSV steht nicht ohne Grund auf dem ersten Platz: Das Team von Trainer Gerhard Lösch bringt das komplette Paket mit – darunter eine hohe Qualität bei ruhenden Bällen. In der 36. Minute zirkelte Paolo Cipolla einen Freistoß unhaltbar ins Eck. Folglich ging es mit einem 0:1 in die Pause.

SVA-Abteilungsleiter Radlmaier: „Wir haben uns in den letzten beiden Spielen gut verkauft“

Aus der startete die Heimelf besser, weil die SVA-Kicker ihre Schwäche bei gegnerischen Standards nicht abstellen können. Sebastian Waas bestrafte dies (53.). Nach dem zweiten Tor nahm Pfaffenhofen das Tempo raus – und Palzing meldete sich aus dem Nichts zurück: Benedikt Reiter netzte nach einer Freistoßflanke humorlos ein (66.).

Es wurde also noch einmal spannend, doch in der Folge konnten sich die Gäste keine großen Chancen erspielen. In der Schlussphase machte erneut Waas (86.) den Deckel auf den Arbeitssieg drauf. Die Ampertaler durften dennoch zufrieden sein. „Wir haben uns in den letzten beiden Spielen gut verkauft“, so Abteilungsleiter Marcel Radlmaier. (stm)