SVA Palzing: Volle Konzentration gefragt

Seit vier Spielen ohne Sieg: Benedikt Reiter (r.) und die Palzinger Fußballer wollen am Sonntag wieder jubeln. © Gleixner

Fußball-Bezirksligist SVA Palzing empfängt am Sonntag den TSV Rohrbach. Die gute Nachricht: Die SVA-Erste hat das Volksfest gut überstanden.

Palzing – Die wichtigste Nachricht vorab: Der SVA Palzing kann am Sonntag (16 Uhr) in der Bezirksliga Nord gegen den TSV Rohrbach auflaufen. „Wir haben das Volksfest gut und ohne Krankheiten überstanden – im Gegensatz zu unserer Zweiten Mannschaft“, sagt SVA-Trainer Gianluca Dello Buono. Denn während viele Akteure der Reserve krank sind oder waren, ist das Bezirksliga-Team verschont geblieben.

Ausgiebige Analyse nach dem Abschlusstraining

Die Ampertaler wollen am Sonntag gegen Rohrbach nach vier Spielen ohne Sieg mal wieder über drei Punkte jubeln. So, wie in der vergangenen Saison, als der 4:2-Rückrundensieg wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingebracht hat. Der SVA will nach dem 3:5 in Dornach nicht zum zweiten Mal in Folge dem Gegner gratulieren müssen. Und daher stand nach dem Abschlusstraining ausgiebige Analyse auf dem Programm. „Wir zeigen und sagen den Jungs wichtige Dinge, die uns aufgefallen sind“, führt der Coach aus. „Wir streuen auch immer wieder mal ein paar Spielszenen ein. Da aber nur positive Dinge – also Sachen, die wir gut gemacht haben.“

Auch in Dornach gab’s Dinge, die Dello Buono gerne in die Rohrbach-Partie transportieren würde. Dazu gehört das Offensivspiel. Zum zweiten Mal in dieser Saison erzielte der SVA mehr als zwei Tore. Allerdings gönnte sich das Team nach der Pause einen kollektiven Tiefschlaf. Der dauerte gut zehn Minuten – und kostete den Gästen das Spiel.

Rohrbach kann‘s auch ohne Kaindl

Am Sonntag gegen Rohrbach muss der SVA über 90 Minuten konzentriert bleiben – denn der erfahrene Gegner braucht für gewöhnlich nicht viele Chancen. Unauffällig wie das Rohrbacher Spiel ist die Art und Weise, wie sich der TSV im Mittelfeld der Tabelle hält. Wenn es eine Überraschung gibt, dann die, dass der Ausfall von Dominik Kaindl nicht ins Gewicht fällt. Der Regisseur fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch länger – trotzdem punktet der TSV. Dello Buono und seine Palzinger erwarten daher „eine toughe, schwierige Aufgabe“.

