SVA Palzing: Komplizierter Bruch - Ausfall von Kapitän Radlmaier „mittlere Katastrophe“

Marcel Radlmaier fällt mit einem Mittelhand-Bruch vier bis sechs Wochen aus. © SVA Palzing

In den Restrückrunde muss der SVA Palzing eine Aufholjagd starten. Obwohl Kapitän Radlmaier ausfällt, gibt es für Trainer Sepp Summerer auch Lichtblicke.

Palzing – Die Fußballer des SVA Palzing haben in der Vergangenheit häufig bewiesen, dass sie sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Doch ob das heuer für den Klassenerhalt reicht? Die Palzinger müssen ihren Punkteschnitt in den ausstehenden zehn Partien ungefähr verdreifachen, um die Chance auf eine weitere Saison in der Bezirksliga Nord zu haben. Und das nach einer Vorbereitung, in der einige Widrigkeiten lauerten.

Ganz oben auf der Liste: Corona. Viele Teams mussten mit pandemiebedingten Spielerausfällen leben, doch den SVA erwischte es besonders heftig. „13, 14 Spieler hatten es, wir mussten eine Woche mit dem Training aussetzen und den Test gegen Eintracht Landshut absagen. In einer Phase, in der der Ligastart näherrückte“, sagte SVA-Trainer Sepp Summerer.

„Thomas ist ein Führungsspieler und sagt auch mal ein kritisches Wort.“

Auch Verletzungen machten dem SVA zu schaffen. Der schwerwiegendste Ausfall ist der von Kapitän Marcel Radlmaier. Der Mittelfeldspieler blieb im Training so unglücklich mit dem Finger hängen, dass er einen komplizierten Bruch der Mittelhand davontrug. Er wurde Anfang dieser Woche operiert. „Die Prognose hat sich leider bestätigt. Marcel wird vier bis sechs Wochen fehlen. Das ist für uns eine mittlere Katastrophe“, so Summerer.

Dafür trägt Thomas Kaindl noch mehr die Verantwortung. Er wird aus der Abwehr ins Mittelfeld vorrücken und Radlmaier als Kapitän vertreten. „Thomas ist ein Führungsspieler und sagt auch mal ein kritisches Wort. Er war schon im Januar bei unseren Läufen vorne dabei und macht einen guten Eindruck“, sagt Summerer.

„Für mich ist er der Gewinner der Vorbereitung.“

Marcels Bruder Fabian Radlmaier ist wieder fit, nachdem er in der Hinrunde lange fehlte und dann nicht richtig in Schwung kam. Von seinem offensivstärksten Spieler erhofft sich Summerer entscheidende Aktionen. Zu denen hätte auch Noah Staudt das Zeug. Der Youngster verpasste aber große Teile der Vorbereitung. „Noah ist einer, der den Unterschied ausmachen kann. Aber er war krank und beruflich eingespannt und konnte deshalb nur dreimal trainieren“, berichtet Summerer.

Dafür legte Stürmer Ivan Rakonic nach. „Er macht einen deutlich stabileren Eindruck als im Sommer“, so der Trainer. Der Lichtblick der Vorbereitung steht aber ganz hinten. Torhüter Christian Berghammer sammelte ordentlich Spielpraxis. „Er war bei der ersten und zweiten Mannschaft im Tor und hat seine Sache sehr gut gemacht. Für mich ist er der Gewinner der Vorbereitung“, so Summerer. (Moritz Stalter)