Aumann: „Mit Abstand unser schlechtestes Spiel“

SVA Palzing mit zweitem Unentschieden in Folge

SVA Palzing mit zweitem Unentschieden in Folge

von Matthias Spanrad schließen

An der Spitze der Kreisliga-Tabelle bleiben die Summerer-Mannen. Doch in Scheyern mussten die Ampertaler nun bereits das zweite Unentschieden in Folge hinnehmen.

ST Scheyern – SVA Palzing 1:1 (0:0)

„Das war unser mit Abstand schlechtestes Spiel“, rügte Sprecher Wolfgang Aumann. „Mehr als dieses Unentschieden hat die Begegnung auch nicht hergegeben.“ Allerdings hatte Trainer Sepp Summerer umstellen müssen: Bei Mathias Reinbacher entpuppte sich die Verletzung aus der zurückliegenden Partie als Schlüsselbeinbruch – außerdem musste Goalgetter Markus Weinbacher noch vor dem Pausentee passen. Insgesamt verteidigte Palzing gestern schlecht, und nach vorne fehlte die nötige Struktur. Dazu passend gingen die Scheyerner nach einem Abwehrschnitzer der Gäste durch Roberto Winkler verdient in Führung (46.). Doch Summerer brachte in Hälfte zwei frische Kräfte – und danach lief es etwas besser. Palzing gelang zumindest noch der Ausgleich: Nach einem eher harmlosen Zweikampf entschied Schiedsrichter Philipp Steinbach auf Elfmeter, den Fabian Radlmaier sicher verwandelte (77.).