SVA Palzing reist mit neuem Selbstvertrauen nach Rohrbach

Aufschwung? Palzing, hier Alexander Schneider (vorne) und Tobias Wirth, schöpfte aus dem Dornach-Sieg Hoffnung. © Lehmann

Der SVA Palzing hat aus dem Heimsieg gegen Dornach neue Hoffnung für die Mission Klassenerhalt geschöpft. Nun geht es gegen den TSV Rohrbach.

Palzing – Der SVA Palzing hat mit dem Heimsieg gegen Dornach ein kräftiges Lebenszeichen an die Konkurrenz gesendet. Doch nur, wenn der Klub aus dem Ampertal weiter punktet, ist der Klassenerhalt möglich. Am heutigen Samstag (14.30 Uhr) sind die Palzinger beim Tabellenelften TSV Rohrbach im Einsatz. Eine schwierige, aber durchaus lösbare Aufgabe.

SVA Palzing: Fabian Radlmaier wird mit einem Bänderriss länger fehlen

„Wir haben Selbstvertrauen getankt“, sagt SVA-Trainer Gianluca Dello Buono vor dem Spiel in Rohrbach und nach dem 3:2-Heimerfolg gegen Dornach. Die lange Durststrecke von 13 Spielen ohne Sieg ist beendet, die Palzinger haben diese schwere Last also abschütteln können. Und der Abstiegsrelegationsplatz ist wieder in Reichweite – sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Günzlhofen. In Rohrbach kann das Tabellenschlusslicht den Abstand weiter verringern. „Wir müssen auf jeden Fall genauso viel investieren“, fordert Dello Buono. Vielleicht sogar noch einen Tick mehr, denn der für die Offensive so wichtige Fabian Radlmaier wird diese Partie und auch die nächsten wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk verpassen. Felix Meyer wird ebenfalls fehlen. Hinzu kommen angeschlagene Spieler, darunter Marcel Radlmaier. Den Kapitän des SVA sollte man aber nie abschreiben – so wie alle Palzinger. Die gehen motiviert in die Partie gegen den Elften des Tableaus. „Wir werden nicht so tief stehen wie gegen Dornach“, kündigt der Trainer an. Eventuell kehrt er von dem erfolgreichen 5-3-2-System zu seinem präferierten 4-3-3 zurück.

Rohrbach wird den Palzingern allerdings alles abverlangen. Der Bezirksliga-Dino ist noch nicht gesichert, aber seit der Winterpause auf einem guten Weg. Sieben Punkte aus fünf Partien sind zwar keine herausragende Bilanz, die beiden Niederlagen gab es allerdings gegen die Topteams aus Feldmoching und Pfaffenhofen. Am vergangenen Wochenende schlug der TSV trotz langer Unterzahl Günzlhofen mit 3:1. Auch deshalb erwartet Dello Buono „ein sehr spannendes Spiel“. VON MORITZ STALTER

