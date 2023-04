SVA Palzing sendet ein Lebenszeichen – doch Verletzungen trüben das Ende der Horror-Sieglosserie

Einen Schritt schneller: Palzings Mathias Reinbacher (grün) kommt vor seinem Dornacher Gegenspieler an den Ball. Er war Teil der neuformierten Fünferkette, die SVA-Coach Dello Buono ins Rennen geschickt hatte. © Lehmann

Der SVA Palzing siegt gegen den SV Dornach erstmals seit 13 Partien wieder. Drei Spieler verletzen sich allerdings und drohen vorerst auszufallen.

Palzing – Pfeif ab, Schiri, pfeif ab! Spieler und Fans des SVA Palzing sehnten den Schlusspfiff herbei. Als der Unparteiische die Partie dann beendete, war der Jubel fast so groß wie nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison. Der SVA hat gegen den SV Dornach mit 3:2 (2:0) gewonnen und damit eine Serie von 13 sieglosen Spielen beendet. Es war ein Erfolg mit viel Drama – nicht nur aufgrund des aufreibenden Spielverlaufs. Denn drei Palzinger werden in den nächsten Wochen ausfallen.

SVA Palzing: Fabian Radlmaier zieht sich einen Bänderriss zu – doch sein Ersatz trifft prompt

Zuerst erwischte es Fabian Radlmaier. Der wichtigste Offensivmann des SVA zog sich in einem Zweikampf einen Bänderriss zu und musste in der achten Minute raus. Der eingewechselte Andre Bauer fügte sich jedoch glänzend ein: Nach einem langen Ball knallte er die Kugel aus 16 Metern hart und präzise in die Maschen (14.). Die Palzinger blieben auch nach der Führung ihrem Matchplan treu. Der lautete: defensiv gut zu stehen und, wenn sich die Chance ergibt, Nadelstiche zu setzen.

SVA-Trainer Gianluca Dello Buono hatte von einer Vierer- auf eine Fünferkette umgestellt und damit auf die neun Gegentore in den vergangenen beiden Partien sowie die Qualität des Gegners reagiert. Dies zeigte Wirkung, denn trotz mehr Ballbesitz blieben die Dornen in der ersten Halbzeit weitestgehend ungefährlich. Bei ruhenden Bällen wackelte die Führung zwar, doch Christian Berghammer blieb vor der Halbzeitpause ohne Gegentreffer – im Gegensatz zu seinem Gegenüber. SVD-Schlussmann Dominik Bertic musste den Ball in der 42. Minute nach einem Beinschuss von Ivan Rakonic bereits zum zweiten Mal aus dem Netz holen.

SVA Palzing: Dornach kämpft sich nach 0:2 zurück – aber Palzing hat das letzte Wort

Die Reaktion der Gäste folgte nach dem Seitenwechsel. „Das war ein Powerplay. Wahnsinn, mit was für einer Wucht und spielerischen Stärke sie aus der Pause gekommen sind“, staunte Palzings Coach. Seine Mannschaft hielt dem Druck bis zur 60. Minute stand. Dann erzielte Dominik Goßner den Anschlusstreffer. Kurz darauf beförderte Keeper Berghammer den Ball zum 2:2 ins eigene Tor (66.). „Wir haben in sechs Minuten eine ganze Halbzeit kaputtgemacht“, so der SVA-Trainer.

Doch dieses Mal brach seine Mannschaft nicht auseinander: In der 80. Minute brachte Rakonic den SVA mit seinem verwandelten Foulelfmeter erneut auf die Siegerstraße. Dornach versuchte danach alles, doch die SVA-Spieler retteten die Führung über die Zeit. Danach: riesiger Jubel. Die Freude wurde einzig durch die drei Verletzungen getrübt, denn neben Radlmaier werden auch Tobias Wirth und Felix Meyer in den nächsten Wochen ausfallen. VON MORITZ STALTER

SVA Palzing – SV Dornach 3:2 (2:0).

Aufstellung: Berghammer – Hebel, Klingseisen, Tas, Reinbacher, Wirth (55. Wölfle) – M. Radlmaier, Schneider (65. Meyer/85. Staudt), Bausch (66. Schweiger) – F. Radlmaier (8. Bauer), Rakonic.

Tore: 1:0 Bauer (14.), 2:0 Rakonic (42.), 2:1 Goßner (60.), 2:2 Berghammer (66./Eigentor), 3:2 Rakonic (80., Foulelfmeter).

Gelbe Karten: Hebel, Klingseisen, M. Radlmaier, Tas.

Schiedsrichter: Julian Spies (FC Deisenhofen).

Zuschauer: 125.

