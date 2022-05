SVA Palzing: Sepp Summerers Wunschzettel fürs letzte Heimspiel

Noch zweimal alles geben: Ivan Rakonic (vorne) und die SVA-Fußballer wollen am Donnerstag im Relegationshinspiel gegen den SC Baldham-Vaterstetten vorlegen. © Michalek

Der SVA Palzing bekommt es in der Relegation zur Bezirksliga mit dem SC Baldham-Vaterstetten zu tun. Coach Sepp Summerer hofft auf einen Sieg ohne Gegentor.

Palzing – Es war knapp, aber der SVA Palzing hat sein erstes Etappenziel auf dem Weg zum Klassenerhalt erreicht: die Relegation. Dort treffen die Fußballer aus der Bezirksliga Nord auf den SC Baldham-Vaterstetten (Bezirksliga Ost). Das Hinspiel steigt am Donnerstag um 17 Uhr in Palzing, das Rückspiel am Sonntag in Vaterstetten – ebenfalls um 17 Uhr. Der Gewinner bleibt in der Bezirksliga.

Schützenhilfe vom SV Dornach

„Wahnsinn, dass wir es in die Relegation geschafft haben. Im Winter waren wir ja noch Letzter“, sagt SVA-Trainer Sepp Summerer (66) vor dem Saisonfinale. 14 Punkte holte der SVA Palzing in den zehn Spielen dieses Kalenderjahres, vor dem Winter waren es nur elf Zähler in 18 Partien gewesen. Für den Einzug in die Relegation brauchten die Palzinger dennoch Hilfe. Die kam vom SV Dornach, trainiert von Summerers Spezl Toni Plattner (73). „Wir kennen uns bestimmt schon 30 Jahre und haben ein gutes Verhältnis“, sagt Summerer. Seit dem vergangenen Wochenende ist diese Freundschaft um ein sportliches Kapitel reicher.

Plattners Dornacher leisteten mit dem 2:2-Remis gegen Palzings Konkurrenten FC Alte Haide die nötige Hilfe, die der SVA wegen seiner 1:3-Niederlage in Feldmoching benötigte. „Die Dornacher kriegen ein Fass Bier und eine Brotzeit. Die hatten zwar schon ihre Abschlussfeier, aber dann müssen sie halt noch mal ran“, betont Summerer.

SVA trifft auf das Team von Ex-Hallbergmoos-Coach Gedi Sugzda

Die Palzinger wollen dann am Sonntag feiern. Mit Baldham-Vaterstetten wartet ein Team, das sich durch zwei hohe Siege an den letzten beiden Spieltagen für die Relegation qualifizierte. Summerer hat sich über den von Ex-Hallbergmoos-Coach Gedi Sugzda trainierten Gegner informiert. „Sie spielen meist im 3-5-2 und haben ein paar gute Einzelspieler“, sagt er und meint unter anderem Mittelfeldspieler Fabian Kreißl und Stürmer Roman Krumpholz.

Palzing muss sich aber nicht verstecken. „Wir haben in den letzten Wochen gut gespielt und bis auf die Langzeitverletzten alle Leute dabei“, betont Summerer. Für den 66-Jährigen sind es die beiden letzten Spiele als SVA-Trainer. Seine Wünsche für das erste Duell: „Es ist mein letztes Heimspiel in Palzing. Ich hoffe auf viele Zuschauer, ein gutes Ergebnis und kein Gegentor.“ Das wäre ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt in der Bezirksliga.

