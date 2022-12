SVA Palzing sieht sich in der Halle als „Wundertüte“

Zwei Brüder in Aktion: Fabian (l.) und Marcel Radlmaier (M.) sind beim SVA Palzing nicht zu ersetzen, schlugen sich in dieser Saison aber mit Verletzungen herum. © GleixNer

Der SVA Palzing will beim Freisinger Tagblatt-Hallenmasters die Startgebühr mindestens wieder einspielen. Dafür müssten die Ampertaler Platz vier erreichen.

Freising – Der Ball rollt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder beim Freisinger Tagblatt-Hallenmasters des SE Freising. Am 7. Januar treten in der Sporthalle der Luitpoldanlage zahlreiche Teams aus unterschiedlichen Ligen um den Pokal an. Mit dabei auch: der Bezirksligist SVA Palzing.

Und Marcel Radlmaier, der neue, junge Abteilungsleiter des Ampertaler Klubs, kommt regelrecht ins Schwärmen ob der ersten Ausgabe des Turniers seit drei Jahren. „Das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters hatte schon immer einen hohen Stellenwert für uns“, resümiert der SVA-Kapitän. „Zudem ist es ja auch das bekannteste Turnier im Landkreis.“ Besonders darauf vorbereitet haben sich die Palzinger trotzdem nicht, wie viele Mitstreiter in der Region ebenfalls. „Es gab kein Hallentraining oder Sonstiges“, sagt der Spartenchef. „Für die Mannschaft wird das Turnier das erste Wiedersehen seit dem letzten Spieltag.“ Zumindest aus sportlicher Sicht, denn zumindest bei Weihnachtsfeier, Christbaumversteigerung und Co. traf sich die Elf von Coach Gianluca Dello Buono – übrigens ein Ex-SEF-Spieler – das ein oder andere Mal. Sportliche Ziele haben die Ampertaler dennoch beim Freisinger Hallenmasters. „Die Startgebühr wieder einzuspielen, wäre super“, erklärt Radlmaier. Diese beträgt 100 Euro. Um also ohne Minus nach Hause fahren zu können, müssten die Palzinger mindestens Vierte werden.

Mit dem FT als Medienpartner richtet der SE Freising das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters aus. © ft

Sportlich warten auf den SVA einige Kaliber, mit Moosinning und Fatih Ingolstadt sogar zwei Konkurrenten aus der Bezirksliga. Überdies der FCA Unterbruck und der MSV Bajuwaren aus der Kreisklasse. „Wir sind eher eine Wundertüte“, beurteilt der Abteilungsleiter indes, weil einige Akteure wegen Corona noch nie in der Halle für den SVA gekickt haben. Als Favoriten haben die Palzinger den SE Freising ausgemacht. Die Ampertaler werden laut Radlmaier an keinem anderen Hallenturnier teilnehmen. ms

