SVA Palzing hofft auf ersten Heimsieg - BC Attaching wohl ohne Topstürmer Nguelefack

Auf dem Prüfstand: Die SpVgg Kammerberg (mit Robert Villand am Ball) empfängt die erstarkten Pfaffenhofener. © Lehmann

In der Bezirksliga Nord erwartet der SVA Palzing gegen Günzlhofen den ersten Heimsieg, während Attaching auf Cheftrainer und (wahrscheinlich) Topstürmer verzichten muss.

Landkreis – In der Bezirksliga Nord empfängt die SpVgg Kammerberg am heutigen Samstag um 13 Uhr den FSV Pfaffenhofen. Der BC Attaching hat um 17 Uhr mit dem Gastspiel beim VfB Eichstätt II eine auf dem Papier leichtere Aufgabe. Dies gilt auch für den SVA Palzing, der am morgigen Sonntag um 16 Uhr im Heimspiel gegen Schlusslicht VSST Günzlhofen mit einer ungewohnt offensiven Zielsetzung in die Partie geht.

SVA Palzing: Dreier ist gegen Aufsteiger Günzlhofen Pflicht

„Der erste Heimsieg ist Pflicht“, sagt SVA-Trainer Gianluca Dello Buono. Er zweifelt nicht daran, dass seine Spieler mit dieser Drucksituation zerbrechen könnten. „Die Jungs haben die Einstellung, auf Sieg zu spielen. Und so haben sie in dieser Woche trainiert“, so Dello Buono weiter. Gewinnen die Palzinger, distanzieren sie den Aufsteiger aus Günzlhofen auf fünf Punkte. Verlieren sie, tauschen beide Teams die Plätze. Für den direkten Vergleich, der am Saisonende wichtig werden könnte, wäre dies ebenfalls suboptimal.

Doch daran möchte in Palzing niemand denken. „Wir haben uns gut über Günzlhofen informiert und sind bereit“, sagt Dello Buono. Seine Analyse dürfte ergeben haben, dass der Gegner in der Defensive anfällig ist. 24 Gegentore in sechs Spielen sind deutlicher Höchstwert in der Bezirksliga Nord und beinahe doppelt so viel wie das zweitschwächste Team in dieser Kategorie. Palzing, das nur auf den an der Leiste verletzten Mathias Reinbacher verzichten muss, hat seine Offensivkräfte am Start. „Wir wollen unser 1:1 gegen Schwabing mit drei Punkten vergolden. Nur darum geht es am Sonntag“, so Dello Buono.

BC Attaching: Trainer Mehmedovic gegen Eichstätt II noch im Urlaub - Einsatz von Nguelefack fraglich

Auch für den BC Attaching ist jede Partie ein Endspiel. Der Aufsteiger geht mit vier Punkten aus sechs Begenungen in den siebten Spieltag und liegt mit seiner Ausbeute direkt vor Schlusslicht Günzlhofen und knapp hinter Palzing. Beim VfB Eichstätt II wird erneut Co-Spielertrainer Stephan Fürst die Attachinger betreuen, denn Coach Enes Mehmedovic kehrt erst nach der Partie aus seiner Heimat Bosnien zurück. „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns. Es waren zwar nicht viele Spieler da, aber der Spaßfaktor war hoch“, berichtet Fürst. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Denn erneut werden die Attachinger mit einem dünnen Kader ins Spiel gehen. Didier Nguelefack, Offensivwucht und Toptorjäger des BCA, steht auf der Kippe. Der Stürmer hat beim 1:2 gegen Fatih Ingolstadt einen Schlag auf den Zeh bekommen. „Bei Didi entscheidet es sich kurzfristig. Stand jetzt geht es nicht“, so Fürst. Doch auch ohne den Schlüsselspieler traut er seiner Mannschaft ein Erfolgserlebnis zu. „Die elf Jungs, die wir auf den Platz schicken werden, können auf jeden Fall was reißen“, sagt der Co-Spielertrainer der Attachinger. Gewinnt der BCA erstmals seit dem ersten Spieltag, zieht er am Gegner vorbei.

SpVgg Kammerberg empfängt formstarken FSV Pfaffenhofen - Kiermeier fällt mit Muskelfaserriss aus

Die SpVgg Kammerberg wird den FSV Pfaffenhofen selbst bei einem Sieg nicht einholen. Dafür punktete der Gegner in dieser Saison zu regelmäßig. Es sieht so aus, als könnte der FSV in der zweiten Saison unter Trainer Gerhard Lösch erstmals seine PS von Beginn an auf den Rasen bringen. Die individuelle Klasse ist unbestritten. „Pfaffenhofen hat Leute in seinen Reihen, die Spiele im Alleingang entscheiden können“, sagt Matthias Koston, Trainer der SpVgg Kammerberg: „Doch die haben wir auch.“ Einer von den Kammerberger Unterschiedsspielern ist Niklas Kiermeier, doch der wird die nächsten Spiele verpassen. „Er hat sich in Neuperlach einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen. Ich rechne mit ungefähr drei Wochen. Für unser Spiel ist das natürlich nicht das Beste“, sagt Koston.

Mit Leander Lask fällt ein weiterer Offensivspieler länger aus. Hinter Jascha Beck und Maxi Richter stehen Fragezeichen. Trotz der nicht optimalen Personalsituation glauben die Kammerberger an ihre Chance. Zum einen, weil sie trotz der beiden Niederlagen gegen Feldmoching und Neuperlach gute Leistungen zeigten. Zum anderen, weil der Kader breit aufgestellt ist.

„Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die punkten will“, sagt Koston. Ob dies gegen die zuletzt viermal in Folge siegreichen Pfaffenhofener reicht, wird sich am Samstagnachmittag zeigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.