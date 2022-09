SVA Palzing winkt fünftes Spiel ohne Niederlage - SpVgg Kammerberg gegen Aufsteiger Untermenzing

Zum Zuschauen verdammt: Palzings Onur Tas hat sich im letzten Spiel gegen Günzlhofen die Kniescheibe gebrochen. © lehmann

Der SVA Palzing will seinen Lauf beim SV Dornach trotz Ausfällen fortsetzen. Die SpVgg Kammerberg geht als Favorit in die Partie gegen Aufsteiger Untermenzing.

Palzing/Kammerberg – Nur der noch ungeschlagene Spitzenreiter SpVgg Feldmoching hat in der Bezirksliga Nord eine längere Serie ohne Niederlage als der SVA Palzing. Die Elf aus dem Ampertal kann am Samstag (13 Uhr) beim SV Dornach zum fünften Mal in Folge punkten. Eine schwere, aber nicht unmögliche Herausforderung. Auf dem Papier hat die SpVgg Kammerberg mit dem Duell beim SV Untermenzing (Sonntag, 15 Uhr) die leichtere Aufgabe erwischt.

Allerdings sind die Kammerberger in dieser Saison alles andere als konstant. Erwischen sie einen guten Tag, können sie jeden Gegner schlagen. Spielen sie schlecht, verlieren sie. Am vergangenen Spieltag gegen Pfaffenhofen zeigten sie in einer Partie beide Gesichter. In der Halbzeitpause wurde Trainer Matthias Koston laut. Danach drehte sein Team das Ergebnis, machte aus einem 0:1 ein 3:1. „Ich hoffe, dass ich so eine Kabinenansprache nicht so oft brauchen werde“, sagt Koston: „Ein Donnerwetter ist nicht immer zielführend.“ Doch es wirkte.

SpVgg Kammerberg: Fängewisch hält stark gegen Pfaffenhofen

Dass die Kammerberger zur Halbzeitpause noch nicht hoffnungslos hinten lagen, hatten sie Keeper Stefan Fängewisch zu verdanken. Der vereitelte mehrere Großchancen. „Hält Fänge nicht so stark, liegen wir zur Pause 0:3 hinten“, so Koston. Fängewisch teilt sich in der laufenden Saison mit seinem Kollegen Markus Eisgruber die Einsätze, am Sonntag wird er aber erneut das Tor hüten. Auch bei den Feldspielern bleibt der Kader im Vergleich zum Pfaffenhofen-Spiel unverändert und strebt beim Aufsteiger in Untermenzing den nächsten Sieg an.

Der SVA Palzing hat am Samstag in Dornach die Chance, erstmals seit dem Bezirksliga-Aufstieg 2019 fünf Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben. Allerdings wird das Team von Trainer Gianluca Dello Buono sich dafür deutlich steigern müssen gegenüber dem Auftritt am vergangenen Wochenende. Beim 2:2 gegen das Schlusslicht VSST Günzlhofen holte der SVA nur deshalb einen Punkt, weil Fabian Radlmaier in der Schlussphase einen Geniestreich produzierte. „Ich habe es den Jungs auch gesagt: Wir waren nur nach Einzelaktionen gefährlich“, so Dello Buono. Und weiter: „Der Spielaufbau war in Ordnung, wir sind bestimmt 20-mal gut in die gegnerische Hälfte gekommen. Zwei Torabschlüsse sind dann aber deutlich zu wenig.“

SVA Palzing mit einigen Ausfällen

Der Palzinger Trainer fordert eine Steigerung, muss in Dornach aber mindestens auf zwei wichtige Spieler verzichten. Onur Tas fällt verletzt aus, Mathias Reinbacher ist im Urlaub. Neuzugang Alexander Schneider, der aus der A-Klasse kam und sich sofort einen Stammplatz erspielt hat, fehlt urlaubsbedingt. Das macht die Aufgabe beim SV Dornach nicht leichter. Der SVD steht seit dem vergangenen Donnerstag und dem 5:4-Sieg bei Fatih Ingolstadt auf Tabellenplatz fünf. Die Dornacher spielten dort in der ersten Halbzeit stark auf und führten 4:0, ehe sie die zweite Hälfte trotz Überzahl mit 1:4 verloren haben. Die Palzinger haben es registriert.