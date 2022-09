SVA Palzing sucht Ersatz für den Unersetzbaren - SpVgg Kammerberg will sich oben festsetzen

Der Kapitän fällt lange aus: Für Palzings Marcel Radlmaier (mittig im schwarzen Trikot) ist die Hinrunde nach einem Schlüsselbeinbruch wohl beendet. Andere Spieler, wie Bruder Fabian (l.), sind nun umso mehr gefragt. © gleixner

Der SVA Palzing empfängt die SpVgg Kammerberg zum Bezirksliga-Derby. Beim SVA fehlt der Kapitän, während die SpVgg endlich Konstanz zeigen möchte.

Palzing/Kammerberg – „Wenn sie Lust haben, können sie“, sagt Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg Kammerberg, über seine Fußballer. Er hofft, dass diese am Freitag (19.30 Uhr) im Derby beim SVA Palzing gut aufgelegt sind. Während sich die Spielvereinigung im vorderen Tabellendrittel festsetzen will, muss Palzing versuchen, den Ausfall von Marcel Radlmaier zu kompensieren. Der Kapitän wurde am Schlüsselbein operiert und fällt länger aus. Es ist der dritte Bruch Radlmaiers innerhalb weniger Monate.

SVA Palzing muss den Radlmaier-Ausfall im Kollektiv auffangen

„Marcel zu ersetzen, wird verdammt schwer. Der würde bei allen Teams in der Liga spielen“, sagt sogar SpVgg-Coach Koston. Das weiß natürlich auch sein Gegenüber Gianluca Dello Buono. Der Palzinger Trainer hat einen Plan, wie er seinen vielleicht wichtigsten Akteur ersetzen will. „Wir müssen die Last auf mehrere Schultern verteilen“, so der Palzinger Trainer, der als Beispiel die Hydra aus der griechischen Mythologie nennt. „Wenn sie einen Kopf verliert, wachsen ihr zwei neue“, so der SVA-Coach. Soll heißen: „Andere Spieler müssen mehr Verantwortung übernehmen, also die Last auf mehrere Köpfe verteilen. Denn eins zu eins können wir Marcel nicht ersetzen“, erklärt Dello Buono. Dass seine Mannschaft diese Herausforderung annehmen und eine Reaktion auf die 0:2-Niederlage in Attaching zeigen möchte, bemerkte er am Montag im Training: „Das war sehr gut.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SpVgg Kammerberg: Koston will den nächsten Entwicklungsschritt sehen

Auch die Kammerberger haben eine gute Trainingswoche hinter sich. Doch wenn die Saison eines gezeigt hat, dann, dass dies keinerlei Aussagekraft für das anstehende Spiel hat. Die SpVgg ist eine Wundertüte. Fünf Siege, fünf Niederlagen, dazwischen gibt es nichts. „Es liegt nur an uns. Wenn wir laufen, alles reinwerfen und die Zweikämpfe annehmen, dann sind wir dabei – aber auch nur dann“, erklärt Koston. Er versucht seit Wochen, Stabilität in seine Elf zu bringen. Der nächste Entwicklungsschritt wäre, auch in Spielen zu punkten, in denen sie nicht an ihr Top-Niveau herankommt. Denn das ist der Unterschied zu den Spitzenmannschaften der Liga. „Wenn die schlecht spielen, verlieren sie nicht zwangsläufig“, behauptet Koston.

Dass die Kammerberger die Qualität haben, um mit fast allen Teams der Liga mitzuhalten – Feldmoching in der aktuellen Verfassung nimmt der Coach aus – , haben sie bewiesen. Nach dem Derby in Palzing wollen sie erstmals in dieser Saison eine positive Sieg-Niederlagen-Bilanz vorweisen. Ein Erfolg wäre außerdem der vierte Dreier in den vergangenen fünf Spielen. Mit der Bilanz könnten sich die Kammerberger im vorderen Tabellendrittel sehen lassen. Dafür müssen sie sich im Vergleich zum letzten Gastspiel beim SVA steigern. Das endete mit einer 0:4-Klatsche – unter Flutlicht. Das wird auch diesmal eingeschaltet sein. VON MORITZ STALTER

