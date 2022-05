SVA Palzing: Summerer wie Beckenbauer, Spieler sofort im Feiermodus

Palzinger Freudentaumel: Nach dem 2:0-Heimsieg im Relegationshinspiel machten die Fußballer des SVA Palzing am Sonntag in Vaterstetten den Sack zu. Spieler und Fans feierten nach dem Schlusspfiff ausgelassen den Bezirksliga-Erhalt. © Stefan Roßmann

Die Fußballer des SVA Palzing bleiben in der Bezirksliga. Nach dem 2:2 im Relegationsrückspiel in Vaterstetten machten sie die Nacht zum Tag.

Palzing – Die Fußballer des SVA Palzing haben es geschafft: Sie werden nach der gewonnenen Relegation gegen den SC Baldham-Vaterstetten auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen. In der Winterpause hatte noch viel auf einen Abstieg der Ampertaler hingedeutet – umso größer war die Freude nach dem erfolgreichen Saisonfinale mit dem 2:0-Heimsieg zum Relegationsauftakt und dem 2:2-Remis im Rückspiel.

„Dieser Klassenerhalt ist sportlich sehr bedeutend für mich“, sagte SVA-Coach Sepp Summerer. „Die Anspannung ist abgefallen. Ich war leer im Kopf.“ Er musste nach dem Schlusspfiff im Vaterstettener Sportzentrum erst einmal das Geschehene verarbeiten. Wie er über den Rasen schlenderte, erinnerte ein bisschen an Franz Beckenbauer nach dem WM-Sieg 1990 in Rom.

Fabian Radlmaier: „Mit dem 1:1 ist viel Druck abgefallen.“

Summerers Spieler wechselten direkt in den Feiermodus. Sie machten vor ihren Fans den Diver, die Welle und stimmten Gesänge an. „Vor so vielen Leuten zu spielen, war schon besonders“, sagte Abwehrchef Thomas Kaindl (30). Kapitän Marcel Radlmaier, für Summerer der Stabilisator des Palzinger Spiels, war beeindruckt: „Man hat die Anfeuerungsrufe auf dem Feld mitbekommen. Das war schon anders als bei einer normalen Ligapartie.“

Im Rückspiel in Vaterstetten wurde es erstmals richtig laut, als Fabian Radlmaier in der 59. Minute das 1:1 erzielte. Dank der Auswärtstorregel war der Treffer ein riesiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. „Nach dem 0:1 war Baldham wieder dran. Das war ein komisches Gefühl. Mit dem 1:1 ist viel Druck abgefallen“, sagte Torschütze Radlmaier. Der 24-jährige Linksfuß war der entscheidende Spieler der Palzinger. „Fabi hat eine Top-Rückrunde gespielt. Das war ganz wichtig für uns“, so Marcel Radlmaier (29) über seinen Bruder.

Für Summerer war es der letzte Auftritt als Palzing-Coach

Die Ampertaler standen im Winter abschlagen auf dem letzten Platz, nach der Winterpause drehten sie aber auf. „Irgendwann hatten wir das gefühlt, dass alles für uns läuft“, betonte Kapitän Radlmaier. „Viele haben uns abgeschrieben, aber wir haben es geschafft. Auch für Sepp“, ergänzte Verteidiger Kaindl. Für Trainer Summerer war es der letzte Auftritt als Palzing-Coach. Er wird von Gianluca Dello Buono abgelöst, der nach dem Abpfiff ebenfalls zu den Gratulanten gehörte.

Die Palzinger feierten ihren Triumph in der Relegation ausgelassen. „Wir haben in Vaterstetten noch ein Bier getrunken, dann ging es weiter ins Sportheim nach Palzing“, erzählte Summerer. Er verabschiedete sich gegen 22 Uhr. Einige seiner Spieler waren fünf Stunden später noch auf den Beinen.

