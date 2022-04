Sepp Summerer geht noch nicht in Trainer-Rente - Nach dem SVA Palzing kommt der TSV Au

Nächste Station: Summerer wechselt nach Au. © lehmann

Nach seinem Engagement beim SVA Palzing beerbt Sepp Summerer Christian Hobmeiers Platz beim TSV Au in der Hallertau.

Palzing – Als Mitte Februar bekannt wurde, dass für Sepp Summerer im Sommer nach sechs Jahren beim SVA Palzing Schluss ist, klingelte das Telefon des Trainers etwas häufiger als sonst. „Nachdem es in der Zeitung gestanden hatte, haben sich einige Vereine gemeldet“, berichtet Summerer. Auch der TSV Au bekundete Interesse und überzeugte Summerer schließlich.

Der 66-Jährige folgt beim Kreisligisten auf Christian Hobmeier, der sich in einer vergleichbaren Lage befindet. Denn auch Hobmeiers Vertrag wurde nicht verlängert. Und wie Summerer möchte er sich mit dem Klassenerhalt verabschieden.

Nur 15 Kilometer zum Trainingsplatz des TSV Au

Denn in welcher Liga Summerer den TSV Au übernehmen wird, ist ungewiss. Aktuell steht der Club auf einem der Abstiegsrelegationsplätze. „Für meine Entscheidung war die Liga kein Kriterium. Ich wollte noch nicht in Trainer-Rente gehen, aber auch hier in der Umgebung bleiben. Und Au in der Hallertau ist nur 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernt“, berichtet Summerer, der in Haindlfing wohnt. „Zum Palzinger Sportplatz bin ich öfters geradelt, aber 15 Kilometer sind nicht die Welt und absolut im Rahmen“, so der 66-Jährige. Und weiter: „Außerdem kenne ich einige Leute beim TSV Au.“ Die anderen Interessenten waren praktisch chancenlos.

Der TSV Au ist froh, sich den Aufstiegstrainer des SVA geangelt zu haben. „Ich kenne den Sepp schon eine Zeit lang. Jetzt hat sich die Chance ergeben, und wir haben zugegriffen“, erklärte TSV-Abteilungsleiter Stefan Schaipp. Auch die Palzinger haben bereits einen Nachfolger gefunden. Gianluca Dello Buono, der aktuell die zweite Mannschaft trainiert, rückt intern auf.

SVA Palzing: Gianluca Dello Buono übernimmt die erste Elf

Der Verein erhofft sich frischen Wind von Dello Buono – und Kreativität. „Giani macht ein super Training. Wir hatten in der zweiten noch nie eine so hohe Trainingsbeteiligung wie unter ihm“, sagt Dominik Heiß, der Abteilungsleiter der Palzinger Fußballer.

Und Summerer? Der wurde einmal mehr nicht entlassen – wie noch nie in seiner langen Trainerkarriere. Sieben Spiele hat der Palzinger Aufstiegscoach von 2019 Zeit, um mit dem SVA den Klassenerhalt zu schaffen und damit sein Kapitel im Ampertal erfolgreich zu beenden. (Moritz Stalter)