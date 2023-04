SVA Palzing will im Duell mit SpVgg Kammerberg die Minimalchance auf Klassenerhalt wahren

Gegen den Ex-Verein: Jonas Grundmann (vorne l.), hier im Heimspiel gegen Fatih Ingolstadt, trifft gegen den SVA Palzing vermutlich auf Tobias Wirth. Der freut sich auf das Duell mit dem ehemaligen Mitspieler. © Michalek

Die formstarke SpVgg Kammerberg erwartet eine schwere Aufgabe. Denn Gegner Palzing steht mit dem Rücken zur Wand und könnte bei einer Pleite als Absteiger feststehen.

Kammerberg/Palzing – Die SpVgg Kammerberg eilt in der Bezirksliga Nord von Erfolg zu Erfolg – in der Frühjahrsrunde setzte sie sich unter anderem bei Spitzenreiter Pfaffenhofen durch. Am heutigen Samstag (13 Uhr) werden die Kammerberger vom Landkreiskonkurrenten und Schlusslicht SVA Palzing herausgefordert.

SpVgg Kammerberg: Koston erwartet „sehr schwieriges Spiel“

„Es wird ein sehr schwieriges Spiel“, sagt SpVgg-Trainer Matthias Koston. Denn sollten die Palzinger verlieren und der Relegationsplatzinhaber SV Untermenzing gegen den FC Fatih Ingolstadt gewinnen, ist der SVA offiziell abgestiegen. „Wir werden auf einen sehr motivierten Gegner treffen, der absolut ans Limit gehen wird.“ Vollen Einsatz fordert er auch von seiner Mannschaft, denn dies war in den vergangenen Wochen ein Schlüssel zum Erfolg – zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Rohrbach vor einer Woche.

Es war der fünfte Sieg in Folge. „Wir müssen wieder konzentriert auftreten und spielerisch sehr sauber sein. Und vor allem müssen wir in den Zweikämpfen dagegenhalten, denn da hat Palzing immer Bock drauf“, so Koston. Kammerbergs Trainer kündigt im Vorfeld Veränderungen an: „Zum einen notgedrungen, zum anderen aufgrund der Trainingsleistungen einiger Spieler.“ Bei Torhüter Stefan Fängewisch und Sechser Robert Villand hätte eine Auszeit andere Gründe: Beide gehören zu den wichtigsten Akteuren, sind aber angeschlagen und stehen daher auf der Kippe. Sorgen macht sich der Coach dennoch nicht: „Unser Kader ist sehr groß. Wir werden trotzdem auf Sieg spielen.“

SVA Palzing: Wirth freut sich auf das Duell mit Ex-Mitspieler Grundmann

Die Palzinger haben weniger Spielraum. „Unser Kader wird kleiner und kleiner“, sagt Trainer Gianluca Dello Buono. Florian Berghammer und Niklas Baumann werden aus der Zweiten Mannschaft hochgezogen, um zumindest vier Wechseloptionen zu haben. Innenverteidiger Onur Tas und der zentrale Mittelfeldspieler Alexander Schneider werden ausfallen. Es passt in diese Saison, in der die Palzinger auch wegen Verletzungen ins Hintertreffen geraten sind. Dello Buono versichert, dass seine Mannschaft bis zum Saisonende alles geben wird – egal, ob der Abstieg nach diesem Wochenende besiegelt ist oder nicht. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Das heißt, dass wir uns auf Kammerberg konzentrieren. Auf das, was Untermenzing macht, haben wir ohnehin keinen Einfluss“, so der SVA-Coach. Von Spiel zu Spiel zu denken, könnte runtergebrochen auch bedeuten, jeden einzelnen Zweikampf gewinnen zu wollen. „Tobi Wirth freut sich jetzt schon auf die Duelle mit Jonas Grundmann“, so Dello Buono. Wirth verteidigt hinten rechts für die Palzinger, Grundmann stürmt links vorne bei der SpVgg – und spielte in der vergangenen Saison noch für das Team aus dem Ampertal.

„Beide sind damals schon im Training aufeinandergetroffen und haben sich gegenseitig aufgerieben“, erzählt der Trainer. Das Verhältnis sei top. „Wir haben Jonas damals natürlich nachgeweint, aber er hat uns frühzeitig über den Wechsel benachrichtig. Das lief astrein ab. Und wenn man auf die Tabelle schaut, kann man ihm auch nichts vorwerfen“, so Dello Buono. Dennoch würden er und seine Palzinger die Kammerberger – und damit auch ihren Ex-Spieler – gerne ärgern. VON MORITZ STALTER

