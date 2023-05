„Kommen sogar auf Kunstrasenplätzen zurecht“: Mehmedovic lobt nach Remis Entwicklung in Attaching

Trainer Enes Mehmedovic freut sich über die Entwicklung seiner Mannschaft. Foto: glx © GLX

Attaching steht in der Bezirksliga Nord unmittelbar vor dem Klassenerhalt. In den vergangenen fünf Partien blieb der BC ungeschlagen, so auch beim SV Neuperlach.

Attaching – Der BC Attaching hat mit dem 1:1-Remis beim SVN München den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Beide Trainer waren sich nach der Partie einig, dass das Ergebnis absolut in Ordnung geht.

Mesut Toprak trifft erstmals nach Rückkehr für den BC Attaching

Attaching war in der ersten Halbzeit auf dem Kunstrasenplatz in Neuperlach das bessere Team, doch Chancen waren zunächst Mangelware. In der 34. Minute war dann Mesut Toprak zur Stelle. Der Winterneuzugang brachte den BCA mit seinem ersten Pflichtspieltor nach dem Wechsel in Führung.

Die Gäste verpassten es allerdings, vor der Halbzeit den zweiten Treffer nachzulegen. Didier Nguelefack entschied sich, in aussichtsreicher Position noch einmal querzulegen – die Heimelf konnte klären. So ging der Aufsteiger mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Gerhartsreiter erzielt den Ausgleich für Neuperlach – Punktgewinn sorgt für „gute Ausgangsposition“ für Attaching

Nach dem Seitenwechsel waren die Münchner besser, es blieb aber ein Spiel mit wenigen Höhepunkten. Für einen solchen sorgte Rudi Gerhartsreiter aber mit seinem Ausgleichstor nach knapp einer Stunde (57.). Beide Teams hatten fortan Halbchancen, ein weiterer Treffer sollte allerdings nicht fallen. Für BCA-Coach Mehmedovic war das Resultat vollkommen in Ordnung. Sein Team ist seit fünf Spielen ungeschlagen und steuert auf den direkten Klassenerhalt zu. „Wir haben uns in dieser Saison weiterentwickelt und kommen mittlerweile sogar auf Kunstrasenplätzen zurecht. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet“, so der Trainer.

Das Schlussprogramm hat es allerdings in sich: Am kommenden Wochenende empfangen die Attachinger den Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen, ehe es am letzten Spieltag zum SV Untermenzing geht. Mehmedovic hofft, dass der Klassenerhalt bis dahin fix ist, denn auf ein Endspiel hat der Coach keine Lust. Sollte seine Mannschaft allerdings so auftreten wie in den vergangenen Wochen, muss sie sich vor diesen Herausforderungen nicht fürchten. (stm)