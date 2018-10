Tabellenführer Kranzberg patzt - Pulling kassiert nächste Niederlage im Kellerduell

Kreisklasse 3: kompakt

von Anton Hirschfeld schließen

Die Hinrunde ist zu Ende – und die Tabelle der Kreisklasse 3 zeigt ein Bild, das man so zu Saisonbeginn nicht erwarten konnte. Der SV Kranzberg thront ganz oben – und das, obwohl das Team am Sonntag beim Abstiegskandidaten SG Eichenfeld Federn ließ. Auch die Reserve des VfB Hallbergmoos, im vergangenen Jahr immerhin noch in der Abstiegsrelegation vertreten, schnuppert oben hin.

VfR Haag – SV Pulling 3:0 (2:0). Für Pulling kann die Winterpause nicht schnell genug kommen. Im Duell der Abstiegskandidaten bekam man erneut eine Watschn. Denn schon nach der ersten Halbzeit war eigentlich klar, dass es beim VfR nichts zu holen geben wird. „In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich schon 4:0 vorne sein“, erklärte Haags Coach Christian Fent nach der Partie. Benedikt Reiter (21.) und Matthias Holzinger (38.) sorgten trotz der mangelhaften Chancenverwertung für eine beruhigende Führung. In der zweiten Hälfte wurde die Gangart etwas härter, zwingend vors Tor kam Pulling aber nicht. Sebastian Elephand machte in der 79. Minute den Deckel drauf – und Haag kann durchschnaufen.

SC Freising – FVgg Gammelsdorf 0:1 (0:0). Sezgin Gül, der Trainer beim Sportclub Freising, konnte es nach der Begegnung kaum fassen. „Klar besser“ seien seine Spieler gewesen – im Zehn-Minuten-Takt habe es beste Chancen für die Hausherren gegeben. Allein, mit dem Abschluss haperte es. „Da waren wir nicht clever genug.“ Für die Gäste hatte er keine lobenden Worte übrig: „Gammelsdorf hat ekelhaft gespielt. Die hätten vier Rote Karten bekommen müssen.“ Zwei Ampelkarten waren es dann am Ende, eine für Leon Seifert (70.) und eine für Alex Deptalla (90.+2). Kurz vor Schluss gelang den Gästen aber in Unterzahl der Lucky Punch: Ein 35-Meter-Aufsetzer von Thomas Huber fand in der ersten Minute der Nachspielzeit den Weg ins Netz. Danach hatte Kevin Meindl sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß – sein Schuss krachte aber an den Pfosten.

SG Eichenfeld-Freising – SV Kranzberg 2:2 (2:0). Da hätte Eichenfeld den SV Kranzberg beinahe kalt erwischt, was nicht nur am Wetter lag. Das Heimteam legte nämlich mit Vollgas-Fußball los: Der frühe Doppelpack von Benjamin Sivic (8./12.) war die Folge einer positiv aggressiven Einstellung, mit denen Kranzberg „nicht klar gekommen ist“, sagte der Sprecher des SVK, Stephan Schikowski. Erst im zweiten Durchgang brachte der Klassenprimus einen Fuß auf den Platz. „Der Ball wollte aber lange Zeit nicht rein“, betont Schikowski. Doch ab der 79. Minute schnupperten die Kranzberger am Comeback: Florian Hauner netzte zum Anschlusstreffer ein. Und lange hätten die Hausherren nicht mehr durchhalten müssen, bis sie die drei Punkte in der Tasche gehabt hätten. Doch Hauner hatte etwas dagegen: Er erzielte in der 89. Minute noch den Ausgleich für den Tabellenführer. „Aufgrund der zweiten Hälfte war das verdient“, bilanzierte Schikowski.

VfB Hallbergmoos II – SV Hörgertshausen 6:1 (3:1). „Das war auch in der Höhe verdient“, erklärte VfB-Coach Erhan Masat nach dem Spiel. Dabei hatten die Hausherren eher schwach angefangen: Durch einen Sonntagsschuss von Michael Hobmaier (6.) gingen die Gäste früh in Führung – und sie hätten sogar noch nachlegen können, monierte Masat. Anschließend war der VfB allerdings spielbestimmend: Noch vor der Halbzeit drehten Marc Gundel (30.), Egor Keller (40.) und Markus Kratzer (43.) die Partie. Nach der Halbzeit sorgte Keller mit seinem zweiten Treffer (50.) früh für klare Verhältnisse. „Das war dann ein Spiel auf ein Tor“, erzählte Masat. Gundel (68.) und Marko Dapic (80.) legten noch nach, dann war der Sieg eingetütet.

TSV Au – FC Neufahrn 0:3 (0:1). „Eigentlich war es ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte der Auer Coach Christian Hobmeier am Sonntagabend. Der Unterschied lag jedoch in der Chancenverwertung: Während der TSV Au in Durchgang eins „2:0 führen könnte“, klingelte es kurz vor der Pause im eigenen Kasten. Ein Abspielfehler führte zu einem berechtigten Elfmeter, den Michael Kopp im Tor unterbrachte (45.). Auch in der zweiten Spielhälfte war kein Übergewicht zu erkennen. Doch nach einem Standard fiel das 2:0 durch Maximilian Rudzki (70.), ehe dieser mit einem Sonntagsschuss für den Schlusspunkt sorgte (86.). „Unglücklich, aber was will man machen?“, resümierte Hobmeier.

SV Marzling – TSV Nandlstadt 1:0 (0:0). Verdient sei der Sieg für den SV Marzling nicht gewesen, bilanzierte der Nandlstädter Trainer Mario Tafelmaier. Eine ausgeglichene Partie hielt das glücklichere Ende aber für dem SVM bereit. Obwohl die Gastgeber ein leichtes Chancenplus hatten, sagte Tafelmaier, „war es eigentlich ein klassisches 0:0- Spiel“. Ein Fehler führte dann allerdings zu einem Strafstoß in der Nachspielzeit. Diese Chance ließ sich Marzlings Torjäger Tobias Duffner auch nicht entgehen – und der Jubel bei der Heimmannschaft war groß.