Taktgeber, Kämpfer, Hoffnungsträger: Andreas Kostorz ist beim VfB Hallbergmoos nicht zu ersetzen

Von: Nico Bauer

Teilen

Läuft’s bei ihm, läuft’s auch bei der Mannschaft: Andreas Kostorz (r.) ist der wertvollste Spieler des VfB. In der Jugend kickte er beim TSV 1860 München – zusammen mit späteren Profis wie Kevin Volland und Peniel Mlapa. Das Ziel, Profi zu werden, war da. Aber andere waren mehr dahinter. Andreas Kostorz © Sven Leifer

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos streben den Klassenerhalt in der Bayernliga an. Dabei wird es vor allem auf Mittelfeldmann Andreas Kostorz ankommen.

Hallbergmoos – Er ist der Taktgeber des Ensembles – und genau deshalb ist Andreas Kostorz der wertvollste Kicker im Kader des VfB Hallbergmoos. Der Sechser mit der Rückennummer sechs ging in schweren Phasen als Kämpfer voran und ist nun der Hoffnungsträger, der die Mannschaft wieder an die spielerische Klasse der vergangenen Punktrunden heranführen soll.

Die Hallbergmooser Fußballer wurden von der Bayernliga Süd gnadenlos in Empfang genommen. In neun von 21 Liga-Spielen in 2021 kassierte das VfB-Team mindestens drei Gegentore – sechsmal waren es vier oder mehr. In diesen neun Partien war nicht mehr als ein Zähler möglich, zwischenzeitlich waren die Hallberger abgeschlagener Tabellenletzter. Der Club musste also gemäß der alten Fußballgesetze handeln, hinten dicht machen und über den Kampf zum Spiel finden. „Wir haben uns mit Dreckssiegen eine einigermaßen gute Ausgangsposition für die zweite Saisonhälfte geschaffen“, blickt Kostorz auf den Herbst zurück, als der VfB auf Relegationsplatz 17 kletterte. In den Worten des 30-Jährigen schwingt mit, dass seine Philosophie von Fußball eine andere ist.

Unter Gedi Sugzda gab Kostorz auch den Libero

Unter dem Mitte Oktober entlassenen Coach Gedi Sugzda war Kostorz die Wiederbelebung des längst vergessen geglaubten Liberos. Er verbreiterte die Vierer- zur Fünferkette und war in der Phase, als der VfB zu viele Gegentore kassierte, als letzter Mann die zusätzliche Sicherheitsoption. „Ich kann das schon auch spielen“, sagt Andi Kostorz. „Aber uns liegt ein System mit Viererkette und mir davor besser. Das ist ja auch der moderne Fußball.“

„Ich bin es gewohnt, Situationen spielerisch zu lösen“, sagt Kostorz über sein Spiel. Er ist sich dessen genau bewusst und weiß, wie wichtig er für das Kollektiv ist: „Wenn es bei mir läuft, läuft es zu 80 Prozent auch bei der Mannschaft.“ Für sich selbst würde sich der für seine gefährlichen Standards berühmt-berüchtigte Kostorz noch etwas mehr Schussglück wünschen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das VfB-Team hat in die Vorbereitung die Erkenntnis mitgenommen, dass in der Bayernliga eine ausgezeichnete Fitness noch wichtiger ist als in den vergangenen Saisonen in der Landesliga. Der 30-Jährige sagt selbstkritisch, dass die Grundfitness in den ersten Bayernliga-Spielen nicht ausgereicht hat. Das sollte nicht noch einmal passieren – und deshalb hatten die Fußballer bereits vor dem Trainingsbeginn individuelle Laufpläne abzuarbeiten. „Wir sind diesmal im ersten Training nicht bei Null gestartet“, sagt Kostorz. Im Sommer war die Situation angesichts von acht Monaten Corona-Zwangspause und der neuen Spielklasse aber auch eine ganz andere.

Fußballerische Ausbildung beim TSV 1860 München

Andreas Kostorz war in seinem ganzen Fußballerleben zentraler Mittelfeldspieler. Bis zur U 17 wurde er beim TSV 1860 München ausgebildet, kickte zusammen mit späteren Profis wie Nationalspieler Kevin Volland (Hoffenheim, Leverkusen, Monaco), Peniel Mlapa (Hoffenheim, Nürnberg, Mönchengladbach, Bochum), Bobby Wood (Union Berlin, Hamburg, Hannover) oder Maximilian Drum, der in der Regionalliga einer der Leistungsträger des TSV Buchbach war.

Von der U 8 bis zur U 17 war Kostorz ein Löwe, man traute ihm auch den Sprung in den Profifußball zu. „Das Ziel, Profi zu werden, war da. Aber andere waren mehr dahinter“, sagt Kostorz. Er ging ganz bewusst den Schritt zurück in die Jugend des FC Ismaning, aus der ihn Toni Plattner nach Hallbergmoos holte. Hier feierte Kostorz zwei Aufstiege von der Bezirks- in die Bayernliga und war nur ein halbes Jahr weg, um beim FC Unterföhring Regionalliga zu spielen. Dort fehlte ihm das Heimatgefühl, weshalb er nach sportlich aufregenden Erlebnissen wie dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München wieder zurückging. Heute wohnt Andreas Kostorz in Hallbergmoos und joggt als lokaler Fußballheld Tag für Tag durch den heimischen Sportpark – auch in Zeiten, in denen kein Mannschaftstraining ansteht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.