Palzing beendet im Schneegestöber die Talfahrt

Gefährliche Stürmer: Jonas Grundmann beim Kopfball, Nebenmann Ivan Rakonic traf zweimal beim Heimsieg über den TSV Rohrbach. © lehmann

SVA Palzing schöpft nach 4:2 gegen Rohrbach wieder Hoffnung im Abstiegskampf.

Palzing – Der Kapitän war wieder mit an Bord. Nach seinem Handbruch und anschließender Operation ist Marcel Radlmaier direkt in die Startelf des SVA Palzing zurückgekehrt. Beim 4:2-Erfolg im Kellerduell gegen den TSV Rohrbach hat der Mittelfeldspieler seiner Mannschaft die Stabilität zurückgebracht, die in den Spielen zuvor gefehlt hatte.

Einer, der davon profitierte, war Ivan Rakonic. Der Stürmer gehört nicht immer zur ersten Elf von Trainer Sepp Summerer, gegen Rohrbach ließ er sich nicht einmal vom Schnee-Regen-Mix beeindrucken. Rakonic war es dann auch, der das Heimteam in der elften Minute in Führung brachte. Er reagierte nach einer zu kurzen Rückgabe eines gegnerischen Verteidigers am schnellsten und spitzelte den Ball über die Linie. Wenige Minuten später legte Louis Goldbrunner per Kopf nach einer Ecke das 2:0 nach. Viel deutete in dieser Phase auf den ersten SVA-Sieg nach zuvor elf sieglosen Ligaspielen hin.

Doch auch der TSV Rohrbach braucht Punkte gegen den Abstieg. Mitte der ersten Halbzeit steigerten sich die Gäste, die Palzinger Defensive war nun gefordert. Am Spielstand änderte sich aber erst einmal nichts. „Es war extrem wichtig, dass wir mit der Führung in die Pause gegangen sind“, so Summerer.

Zwei verletzungsbedingte Wechsel bereiteten ihm jedoch Sorgen. Während der ersten Halbzeit hatte er Tobi Wirth, „unsere Bank auf der rechten Seite“, wegen eines Muskelfaserrisses auswechseln müssen. In der Pause musste auch Innenverteidiger Onur Tas wegen muskulärer Probleme runter.

Da das Mittelfeld mit Radlmaier und Goldbrunner sehr präsent war, ging es mit der Zwei-Tore-Führung in die Schlussphase. In dieser wurde es turbulent. Rohrbach verkürzte durch Michael Humbach (77.), ehe wenige Minuten später Rakonic mit dem 3:1 antwortete (82.). Die Gäste aus der Hallertau versuchten nun alles und kamen noch einmal heran, denn Hannes Frank verwandelte in der 90. Minute einen Elfmeter. Doch Palzing investierte viel. Und als Noah Staudt in der Nachspielzeit den vierten Treffer für den SVA erzielte, schrien die Palzinger ihre Freude heraus. „Es war so wichtig, dass wir drei Punkte geholt haben. Wäre es am Ende unentschieden ausgegangen, hätte unsere Moral einen Dämpfer bekommen“, sagte Summerer. Die Palzinger beendeten eine Serie von elf sieglosen Spielen mit nur zwei Punkten und haben nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt.

SVA Palzing - TSV Rohrbach 4:2

Aufstellung: Berghammer – Stephan, Tas (46. Berndl), Kaindl, Wirth (31. Klingseisen) – M. Radlmaier, Goldbrunner – Grundmann (63. Staudt), F. Radlmaier, Reiter – Rakonic (90.+2 Wölfle).

Tore: 1:0 Rakonic (11.), 2:0 Goldbrunner (14.), 2:1 Humbach (77.), 3:1 Rakonic (82.), 3:2 Frank (90, Foulelfmeter), 4:2 Staudt (90.+3).

Gelbe Karten: Kaindl, Klingseisen, Staudt, Tas.

Schiedsrichter: Rico Spyra (FC Erding).

Zuschauer: 120.