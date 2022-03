Teamplayer, Motivator, Aggressive Leader: So wichtig ist Andreas Giglberger für den VfB Hallbergmoos

Von: Nico Bauer

Einer kämpfte für den anderen: Andreas Giglberger (r.) heizte in der Kabine seiner Mannschaft ein. Das Ergebnis gegen den TSV 1860 München II spricht Bände, seine Worte haben ihre Wirkung nicht verfehlt. © Lehmann

Abwehrchef Andreas Giglberger hat seine Führungsrolle beim Fußball-Bayernligisten VfB Hallbergmoos zementiert. Er läuft selbst bei eisigem Wind heiß.

Hallbergmoos – Andreas Giglberger vom Bayernligisten VfB Hallbergmoos ist ein 120-prozentiger Fußballer, der selbst bei eisigem Wind richtig heiß läuft. Beim 1:1-Remis am Freitagabend gegen den TSV 1860 München II litten nicht wenige Zuschauer unter dem Wetter, doch der VfB-Abwehrchef heizte seiner Mannschaft ein. Bei zwei Kabinenansprachen zeigte der 28-Jährige mit der Rückennummer 26, was für ein Standing er im Team hat.

„Es war eine spontane Idee von mir – und der Trainer hat sofort ja gesagt“, beschreibt Giglberger die Vorgeschichte. Bislang hat er immer auf dem Platz im Kreis der ersten Elf in den letzten Sekunden vor dem Anpfiff zu seinen Teamkollegen gesprochen. Diesmal übernahm der Verteidiger diesen Part in der Kabine, vor dem Spiel und in der Halbzeit. „In den letzten drei Minuten vor dem Rausgehen auf den Platz habe ich gesagt, dass wir so ein geiles Team sind und vor Selbstvertrauen strotzen“, berichtet Giglberger von seinen Ansprachen.

Ein ganz anderes Spiel als beim 1:7 in der Hinrunde

Mit dem Ergebnis auf dem Rasen war der VfB-Abwehrchef hochzufrieden, denn einer kämpfte für den anderen. Die starke Defensivarbeit mit lediglich zwei Gegentreffern in sieben Rückrundenpartien beginnt für Giglberger ganz vorne: „Bei uns grätscht auch der Stürmer Kaan Aygün – und auch der Simon Werner geht defensiv brutale Wege.“ Genau diese Teamarbeit machte beim 1:1 den Unterschied gegenüber dem Hinspiel, als die kleinen Löwen die Hallberger mit 7:1 abschossen und dabei sogar noch gnädig waren.

Seine Kabinenansprachen sieht Giglberger als vorerst einmalige Spontanereignisse, aber seine Führungsrolle auf dem Platz ist fest zementiert: Nicht zuletzt mit Spielertrainer Matthias Strohmaier haben die Hallbergmooser etliche starke Innenverteidiger – doch die Nummer 26 ist gesetzt. Vor den vier Punktspielen nach der Winterpause lautete die Frage nur, wer neben Giglberger spielen wird. Das war mal Dennis Hammerl, mal Carl Opitz und mal Matthias Strohmaier selbst. Des Weiteren haben auch Maximilian Zeisl und Michael Schrödl schon bewiesen, dass sie eine gute Option für das Abwehrzentrum sein können.

Mehrere Verletzungen in den vergangenen Jahren

Andreas Giglberger ist derzeit einfach nur froh, dass er nach mehreren Verletzungen in den vergangenen Jahren nun wieder völlig fit ist und konstant spielen kann. In 22 der bislang 25 Saisonpartien stand der Abwehrspieler vom Typ „Aggressive Leader“ auf dem Spielfeld. Er sieht sich als Teamplayer. Und der 28-Jährige hat eine Menge Selbstvertrauen getankt: „Wenn ich jede Woche meine Leistung bringe, dann sitze ich auch nicht auf der Bank.“