Tegernbach noch ohne Gegentreffer - Holledauer siegen in Attaching -Moosburg glückt Premiere

Von: Bernd Heinzinger

Erst ein Doppelschlag, dann gut verteidigt: Der SC Tegernbach (weißes Trikot) gewann 2:0 und nahm aus Attaching die drei Punkte mit. Foto: michalek © michalek

Der SC Tegernbach bleibt weiterhin ohne Gegentreffer. SGT Istanbul Moosburg fährt in Wang einen komfortablen Sieg ein. Oberhummel enttäuscht zuhause.

Freising – Die Fußballer des SC Tegernbach feiern nach ihrem Überraschungssieg in Attaching einen perfekten Start in der A-Klasse 6. Titelfavorit SGT Istanbul Moosburg kommt schön langsam ebenfalls in Fahrt. Oberhummel bleibt dagegen ohne Punkt. Zwei Spiele wurden verlegt.

SC Oberhummel – SV Oberhaindlfing 1:2 (0:0). Ein Unentschieden wäre auf alle Fälle verdient gewesen, meinte SCO-Trainer Anton Hirschfeld nach der Partie. „Es gab auf beiden Seiten nur wenige Tormöglichkeiten. Die Gäste haben einfach den Lucky-Punch geschafft.“ Hirschfeld lobte trotz der Niederlage den unbändigen Kampfgeist seiner Truppe. „Sie haben bis zum Schluss alles gegeben.“

Tore: 0:1 Markus Diemaier (68.), 1:1 Dennis Baumgartner (78.), 1:2 Max Bausch (82.).



BC Attaching II – SC Tegernbach 0:2 (0:2). Die Tegernbacher standen von Anfang an defensiv kompakt, ließen die Gastgeber das Spiel machen und lauerten auf Konter. Mit dieser Taktik waren die Gäste im ersten Abschnitt erfolgreich und schafften einen Doppelschlag. Tegernbachs Maximilian Neumaier: „Danach hatten wir die Sache im Griff, die Männer verteidigten hervorragend.“ Er zählte lediglich drei oder vier Schüsse der BC-Reserve. „Viel kam von ihnen nicht, und der Sieg geht für mich absolut in Ordnung.“

Tore: 0:1 Maximilian Neumaier (17.), 0:2 Benedikt Forster (23.).

TSV Moosburg – SVA Palzing II 4:1 (2:1). Moosburgs Trainer Hans Heim zeigte sich erleichtert nach dem Sieg. „Wir wussten nicht, wo wir nach der Vorbereitung stehen. Gott sei Dank hat es mit einer guten Leistung geklappt.“ Seine Männer hätten die Partie bis zum 2:0 dominiert, dann nach dem Gegentreffer ein paar Probleme bekommen. Laute Worte in der Kabine halfen, nach dem Wiederanpfiff erhöhte der TSV schnell auf 4:1 – die Entscheidung.

Tore: 1:0/3:1 Alan Jaworski (13./47.), 2:0/4:1 Denis Cayli (18./50.), 2:1 Florian Berghammer (30.).



FC Wang – SGT Istanbul Moosburg 1:4 (1:3). Wangs Trainer Bernhard Oberprieler meinte anerkennend, dass der Gästesieg auch in der Höhe verdient war. „Wir waren leider nicht so präsent wie noch beim Saisonauftakt. Die Moosburger waren spielerisch einfach das bessere Team.“

Die unnötige rote Karte von Torhüter Timo Eisenmann kurz vor dem Ende wegen Handspiel außerhalb des Strafraums sei schmerzhafter als die Niederlage.

Tore: 0:1/1:3 Ahmet Yüksel (30./45.), 1:1 Andreas Irl (34./FE), 1:2 Mevlüt Kayhan (38.), 1:4 Emrah Kirkulak (85.).

A-Klasse 7 FC Neufahrn – SpVgg Eichenkofen 3:2 (1:0). In der ersten Hälfte hätte seine Truppe den Sack schon zumachen müssten, meinte TSV-Trainer Andi Voggt. Das verpasste der Gastgeber und musste nach guten 50 Minuten einen Doppelpack zum 1:2 hinnehmen. Damit war allerdings der Ehrgeiz der Neufahrner geweckt. Nach dem Ausgleich drängten sie und holten sich noch den wichtigen Sieg. Voggt sprach von einem harten Stück Arbeit. (Bernd Heinzinger)

Tore: 1:0/2:2 Simon Allmeier (35./52.), 1:1 David Lutzny (51.), 1:2 Michael Wolf (52.), 3:2 Michael Spaeth (84.).