SVA Palzing mit guter Leistung: Teilerfolg trotz Pleite beim SVN München

Teilen

Trainer trotz Pleite zuversichtlich: „ Müssen kleine Schritte machen“ © Michalek Tim Bausch

Als Julien Santana-Mielke den Ball Mitte der ersten Hälfte ins Tor des SVA Palzing beförderte, standen die Zeichen für die Gäste erneut auf Niederlage.

Palzing – Das Schlusslicht der Bezirksliga Nord hat auch beim SVN München keine Antwort auf den Rückstand gefunden und zum Rückrundenstart mit 0:2 verloren, sich aber gesteigert. „Wir müssen kleine Schritte machen. Unser Ziel ist, in jedem Spiel besser abzuschneiden als in der Hinrunde. Das ist uns gelungen“, betonte Palzings Trainer Gianluca Dello Buono.

Das erste Duell hatten die Neuperlacher mit 4:0 gewonnen. Der SVA wollte sich nicht mehr überrollen lassen. „Wir haben uns auf die Defensivarbeit konzentriert“, erläuterte Dello Buono. Sein Team überließ dem Gegner das Feld. Der SVN hatte deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich jedoch selten gegen die gestaffelte Palzinger Verteidigung durchsetzen. Doch zu dieser Saison des SVA gehört auch, dass Fehler meist direkt bestraft werden: Rudi Gerhartsreiter brachte die Münchner nach einer Seitenverlagerung in Führung (13.), zwölf Minuten später war Santana-Mielke nach einem Eckball erfolgreich. Der zweite Gegentreffer wurmte Dello Buono: „Der Ball segelt durch den Sechzehner und wird zurückgeköpft. Dann steht der Torschütze blank“, schilderte der SVA-Coach die Szene. Sein Kritikpunkt: „Wir müssen in diesen Situationen bis zum Schluss verteidigen und nicht schon vorher abschalten.“

Ersatzgeschwächtes SVA Palzing: Ersatztorwart wird als Feldspieler eingewechselt

In Halbzeit zwei machten die Gäste keine entscheidenden Fehler. „Wir haben es sehr gut verteidigt“, lobte Dello Buono. Er weiß, dass sein Team kleine Schritte gehen muss. Onur Tas hatte per Kopf die Chance auf den Anschlusstreffer, er brachte die Kugel aber nicht aufs Tor. In der 80. Minute beorderte Dello Buono Torwart Michael Wellenhofer ins Spiel – nicht für Christian Berghammer, sondern als Feldspieler für Julian Wölfle. Es war der letzte von vier Wechseln bei den von Ausfällen geplagten Palzingern.

Am Ergebnis änderte sich nichts mehr, was die Gäste als kleinen Erfolg werten dürfen. Der bringt ihnen freilich nichts ein. Für das Schlusslicht geht es darum, den Schaden bis zur Winterpause zu begrenzen – und im neuen Jahr nach der Rückkehr wichtiger Akteure wie den Radlmaier-Brüdern anzugreifen. (stm)