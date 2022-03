Testen, was das Zeug hält: VfB Hallbergmoos hofft in Kottern auf Rückkehr von Führungsspielern

Von: Nico Bauer

Sie müssen das Beste aus der Situation machen: Die Fußballer des VfB Hallbergmoos um Johannes Petschner (r.) haben durch die auch von Corona beeinflusste Niederlage in Garching einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. © Sven Leifer

Corona hat den Fußball-Bayernligisten VfB Hallbergmoos hart getroffen. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Kottern entspannt sich die Lage allerdings etwas.

Hallbergmoos – Die Kombination aus Corona, Abstiegskampf und Englischer Woche ist tückisch, aber ein bisschen entspannt sich die Lage bei den Fußballern des VfB Hallbergmoos. Der Bayernliga-Vorletzte hat gegenüber der unvermeidbaren Niederlage am Sonntag in Garching (1:2) für die Partie am Mittwoch um 17.30 Uhr beim TSV Kottern wieder ein paar Akteure mehr verfügbar. Und das macht etwas Hoffnung, im Kellerduell Paroli bieten zu können.

In Garching hatten die Hallbergmooser einen Torhüter und zwölf Feldspieler dabei. „Unter normalen Umständen hätten acht dieser Spieler im Kader gestanden“, erklärt Trainer Matthias Strohmaier und verweist darauf, dass er eigentlich spielunfähige Kicker auf den Platz stellen musste. Von zu Hause verfolgten neun mit Corona infizierte Akteure die Partie, in der dem VfB am Ende erwartungsgemäß die Luft ausging. Die Gefahr dieser Krankheit zeigte sich auch in drei Fällen von Spielern, die das Virus richtig böse niederstreckte.

Montagstraining mit acht Spielern

Seither wird getestet, was das Zeug hält – und am Montag konnte Strohmaier schon vermelden, dass wichtige Führungsspieler wie Andreas Giglberger, Andreas Kostorz oder Simon Werner wieder negativ sind. Sie sollten sich rechtzeitig für Kottern aus der Quarantäne heraustesten können. Nach einem Montagstraining mit acht Spielern besteht also Hoffnung, dass sich die personelle Lage verbessert. Strohmaier muss dann kurzfristig den Genesungsstand und das Leistungspotenzial der Rückkehrer beurteilen.

„Wir können Niederlagen wie die in Garching richtig einordnen“, sagt der VfB-Trainer. Seine Mannschaft habe Teamgeist und Einsatz gezeigt. Dennoch haben die Hallbergmooser im Abstiegskampf viel an Boden verloren, weil die Konkurrenz fleißig punktete. Deshalb steht das Team nun auf dem vorletzten Rang und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Mit einem Punkt Rückstand zum TSV 1865 Dachau ist nur der letzte Relegationsrang in Reichweite.

Strohmaier: „Wir werden in Kottern jeden einzelnen Grashalm umdrehen.“

Der drei Plätze vor Hallbergmoos stehende TSV Kottern hat aktuell fünf Zähler mehr. Mit vier Punkten aus fünf Spielen nach der Winterpause und zuletzt drei Niederlagen am Stück wurden die Allgäuer in der Tabelle durchgereicht. „Das Beispiel SV Pullach zeigt uns, wie schnell es gehen kann“, sagt Strohmaier. Nach dem trostlosen 0:0 gegen Hallbergmoos hat der Club aus dem Münchner Süden dreimal gewonnen und steht kurz davor, die Relegationsplätze zu verlassen. „Wir haben noch genug Spiele, um auch so eine Serie zu starten“, macht der Trainer deutlich. Aber jetzt müsse man das Beste aus der Situation machen – „und wir werden dort in Kottern jeden einzelnen Grashalm umdrehen“.

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Dinkel – Petschner, Opitz, Giglberger (Mühlrath), Mömkes – Kostorz, Beetz (Küttner), Schmit, Krause – Werner, Aygün.

