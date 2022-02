Testspiel-Debakel ohne Keeper: SE Freising geht mit 1:8 unter

Kein Land sahen Liam Russo (r.) und die SEF-Kicker im Testspiel am Mittwochabend. © Lehmann

Wegen zahlreicher Ausfälle und ohne etatmäßigen Torwart zwischen den Pfosten hatte der SE Freising gegen den TSV Jetzendorf keine Chance.

Freising – Irgendwie stand das vierte Testspiel des SE Freising am Mittwochabend unter keinem guten Stern. Am Ende waren die Lerchenfelder Landesliga-Kicker gegen den Bezirksligisten TSV Jetzendorf völlig chancenlos und verloren mit 1:8 (1:3). Doch das Ergebnis war zweitrangig, weil unter anderem mit Lukas Ederer nicht einmal ein gelernter Keeper zwischen den Pfosten und zum Abpfiff zahlreiche A-Juniorenspieler in der Freisinger Elf standen.

Zahlreiche Stammkräfte fehlten

Im Lauf des Mittwochs hatte es sich ergeben, dass der SEF kein schlagkräftiges Team zusammenbekommen würde. Auch Coach Alex Plabst fehlte (als Kontaktperson zu einem Corona-Infizierten), Co-Trainer Florian Bittner musste krank passen. Zudem fielen zahlreiche Stammkräfte (verletzt, erkrankt oder coronainfiziert) aus. Auf der Bank saßen etwa mit Michael Schmid und Florian Schmuckermeier zwei angeschlagene Spieler. Aus Respekt vor dem Gegner wollten die Freisinger aber nicht kurzfristig absagen, zudem baten einige rekonvaleszente Akteure darum, die Partie durchzuführen.

Felix Günzel trifft für den SE Freising

Der Spielverlauf an sich ist schnell erzählt. Josef Keimel (10.) und Dominik Liebl (37.) brachten die Jetzendorfer in Führung gebracht, ehe Felix Günzel vor dem Wechsel zumindest der Anschlusstreffer gelang (39.). Erneut Keimel erhöhte auf 3:1 für den TSV (44.). Nach der Pause wechselte Freising munter durch, was dem Spiel nicht gut tat. Und so schossen Keimel (60.), Stefan Nefzger (66./72.) und Samuel Jung (85./86.) den hohen Sieg heraus. Besser soll’s für den SEF am Samstag ab 14 Uhr laufen: Zum Test gegen Grünwald werden viele Akteure und auch Trainer Alex Plabst zurückerwartet.

