TSV Eching überzeugt gegen Landesliga-Spitzenteam

2:3-Niederlage gegen TSV Gilching

Von Moritz Stalter schließen

Der TSV Eching zeigt gegen den Landesligisten TSV Gilching/Argelsried eine couragierte Leistung. Die Elf von Alexander Günther verliert nach Führung nur knapp.

Eching – Der Trend geht bei den Bezirksliga-Kickern des TSV Eching nach oben. Zwar haben die Zebras auch ihren dritten Test verloren, so nah an einem Remis wie beim 2:3 beim TSV Gilching/Argelsried waren sie aber bisher nicht. „Wir haben gegen einen Landesligisten zwei Tore geschossen und nur noch kleinere individuelle Fehler gemacht“, resümierte Eching-Coach Alexander Günther.

Ein Bezirksliga-Konkurrent hätte die Schnitzer der Zebras möglicherweise nicht so effektiv ausgenutzt wie der Tabellendritte der Landesliga Südwest. Gilching schlug erstmals in der dritten Minute zu, als Lucas Häusler nach einem Freistoß inklusive Kopfballverlängerung das 1:0 machte. Die Gäste waren jedoch nicht schockiert, sondern antworteten im Gegenzug: Christian Niederstrasser erzielte nach einer von Daniel Amannsberger auf den zweiten Pfosten gezogenen Ecke den Ausgleich (4.). Und Alexander Sokolis brachte die Zebras nach einer Viertelstunde sogar per Elfmeter in Führung. Die hielt allerdings nicht bis zur Pause, da Maximilian Ruml (26.) und Maximilian Hölzl (44.) das Ergebnis für die optisch überlegenen Gilchinger drehten.

Nach dem Seitenwechsel fielen keine weiteren Tore – auch, weil die Zebras im letzten Drittel zu ungenau spielten. „Trotzdem war es offensiv besser als in den ersten Spielen“, sagte Günther, der mit der knappen Niederlage gegen die von Peter Schmidt trainierten Gilchinger leben konnte. „Ich kenne Peter und wünsche den Gilchingern für den weiteren Saisonverlauf alles Gute.“ Günther ist mit seinem Team am heutigen Dienstag erneut im Einsatz: In Lohhof geht es um 20 Uhr gegen den heimischen SVL. (Moritz Stalter)