Topfavorit SC Kirchdorf um besseren Start in die Kreisklassen-Saison bemüht

Von: Nico Bauer

Andreas Apold muss im ersten Spiel fünf Urlauber ersetzen. © Fupa

Der SC Kirchdorf wird von vielen Teams als Topfavorit auf den Aufstieg in die Kreisliga eingestuft. Zum Saisonstart spielt der SCK zu Hause gegen den SV Hörgertshausen.

Kirchdorf – In der am Wochenende beginnenden Saison erwarten die Beteiligten eine sehr ausgeglichene Freisinger Kreisklasse. Die Mannschaften haben sich nur beim Topfavoriten auf den SC Kirchdorf festgelegt. Der startet am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Hörgertshausen.

SC Kirchdorf: „Wenn bei uns alles funktioniert, dann können wir sicher guten Fußball spielen

„Natürlich ist es einfach gesagt, dass bei zwei Aufsteigern und keinem Absteiger von oben der Dritte der Favorit ist“, sagt der Kirchdorfer Trainer Andreas Apold. Er macht auch deutlich, dass er mit seinem Team wieder unter den besten Mannschaften der Liga stehen möchte. Zugleich glaubt er jedoch, dass seine Jungs nicht die Überflieger der Kreisklasse sein werden. „Wir haben einen kleinen Umbruch mit vielen jungen Spielern zu meistern“, berichtet der Coach. Von diesen dürfe man nicht erwarten, dass sie die gesamte Saison konstant auf höchstem Niveau agieren. Aber: „Wenn bei uns alles funktioniert, dann können wir sicher guten Fußball spielen“, erklärt Apold. Er verdeutlicht zudem, dass es in der Liga andere Kandidaten für die Meisterschaft gebe. Der Kirchdorfer Trainer denkt an den im Landkreis unbekannten Türk SV Pfaffenhofen oder den TSV Nandlstadt. Vor allem aber sieht der 46-Jährige den SC Freising als Geheimfavoriten: „Wenn die einen guten Fitnessstand haben, dann sind sie ein ganz unangenehmer Gegner.“

Mit etwas Bauchschmerzen schaut der SCK-Coach auf die ersten Ligawochen im August, in denen er jede Woche mehrere Urlauber ersetzen muss. Im ersten Spiel seien es gleich deren fünf – und für die darauffolgenden Partien sei keine Besserung in Sicht. „Unser Glück ist der große Kader“, sagt Apold. Dennoch sieht er es kritisch, dass die Amateurfußballer immer früher mit der neuen Saison beginnen.

Vor einem Jahr starteten die Ampertaler als Absteiger aus der Kreisliga mäßig mit vier Punkten aus den ersten vier Begegnungen. Damit hatte sich der prompte Wiederaufstieg angesichts der konstanten Leistungen des Spitzenduos Vötting und FC Moosburg fast schon erledigt. Das sei diesmal anders: „Die Mannschaft, die in der ganzen Saison nur ein bis zwei Spiele verliert, wird es diesmal nicht geben.“ Jetzt gehe es erst einmal um einen guten Start in die Spielzeit – mit einem Heimsieg.

Andreas Apold warnt, dass der Gegner aus Hörgertshausen auch ohne den nach Palzing gewechselten Torschützenkönig Kilian Oberprieler eine starke Offensive habe. Er habe daher Respekt vor dem Kontrahenten und betont, dass der erste Dreier der Saison ein hartes Stück Arbeit werde. NICO BAUER

