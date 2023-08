Tor erzielt und Elfer rausgeholt: FC Neufahrn kann sich bei seinen vier Keepern bedanken

Florian Hackl erzielte das 2:1 für den FC Neufahrn. © Fupa

Beim 2:1-Sieg des FC Neufahrn gegen den FCA Unterbruck ragen die Torhüter heraus – nämlich die des FCN. Drei mussten nämlich draußen spielen und taten dies überaus erfolgreich.

Neufahrn – Eine gewagte Aufstellung musste Andreas Voggt, Trainer des A-Klassisten FC Neufahrn, am Sonntag ins Rennen schicken: Ganze vier Torhüter standen während der Partie gegen die Reserve aus Unterbruck auf dem Rasen. Doch beim knappen 2:1 (0:1)-Erfolg hatte der Trainer das richtige Händchen: Denn mit Florian Hackl gelang einem der im Feld eingesetzten Keeper der umjubelte Siegtreffer.

FC Neufahrn: Florian Hackl erzielt den Siegtreffer

Hackl, Johannes Kress und Andreas Fritsch – das waren die drei Schlussmänner, die der Neufahrner Coach neben Christoph Kirmaier, der in der Partie zwischen den Pfosten stand, auf den Platz schickte. Denn durch die Urlaubszeit und mehrere Verletzungen fehlten beim FCN gleich sieben Stammkräfte. „Die vier trainieren nicht nur im Tor, sondern auch draußen“, sagt Voggt. So war schnell eine Lösung für die Lücke in der Offensive gefunden. „Alle sind top reingegangen und gute Feldspieler“, bestätigt der Spielertrainer, der sich am Ende über den nächsten Dreier freuen konnte. Bemerkenswert dabei: an beiden Treffern waren die Keeper auf Abwegen beteiligt. Vor dem Ausgleich zum 1:1 setzte sich Voggts Trainerkollege Andreas Fritsch im Strafraum durch und holte einen Foulelfmeter raus, den Michael Joba im Anschluss sicher verwandelte (67.).

Die spielentscheidende Bude gelang Neuzugang Florian Hackl, der zum Saisonstart vom niederbayerischen TSV 1924 Frauenau (Kreis Regen) nach Neufahrn gewechselt war. Der 24-Jährige absolvierte in der Vorbereitung seine erste Partie außerhalb des Kastens seit der C-Jugend. Das er nun in einem Punktspiel zum Einsatz kam, war jedoch der Personalnot geschuldet. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn man als Torwart seiner Mannschaft auch vorne behilflich sein kann“, freut sich Hackl, der den herausragenden Einsatz des ganzen Teams hervorhob. Denn nachdem sich Teamkollege Timo Seber gegen gleich mehrere Gegner durchsetzen konnte, bot sich Hackl geschickt an und netzte ein (76.).

„Sicherlich hat man aus diversen Situationen ein Gefühl dafür, was der Torwart erwartet und sieht sehr gut, wo die Lücken sind“, fasst der Keeper zusammen, dem mithilfe dieses geschulten Blicks der Führungstreffer gelang. Ob man ihn jetzt wohl öfter im gegnerischen Strafraum vorfinden wird? „Das weiß nur der Trainer“, sagt er schmunzelnd. Aber: „Ich bin Torwart.“ Sollte es jedoch nötig sein, wäre der 24-Jährige erneut bereit, seine Teamkollegen draußen zu unterstützen. „Und ich werde dann mein Bestes geben, um wieder ein Tor zu erzielen.“ VON FRANZISKA KUGLER

