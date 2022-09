Torflaute sorgt Kopp: Kranzberg empfängt Lengdorf zum Kellerduell

Trainer Anton Kopp hofft, dass seine Mannschaft bald wieder mehr Tore schießt. © SVK

Ein wenig glücklich war der Punktgewinn der Kranzberger schon am letzten Wochenende, erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang der Treffer zum 1:1 gegen den TSV Hohenwart durch Thomas Kopp.

Kranzberg – Auch ansonsten läuft es nicht so recht rund, passend dazu treffen die Kranzberger am Freitagabend im Kellerduell auf den FC Lengdorf (19 Uhr).

Die Partie wird ein Duell der beiden harmlosesten Teams der Liga. Während die Gäste immerhin vier Mal in fünf Partien ins Schwarze trafen, reichte es für den SVK erst zu drei Treffern – Negativwert der Liga. Selbst Schlusslicht Wörth traf öfter. „Zum einen machen wir unsere wenigen vorhandenen Chancen nicht“, moniert Trainer Anton Kopp. „Aber wir spielen uns auch viel zu wenige Möglichkeiten raus.“ Diese Kaltschnäuzigkeit ist es, an der die Kranzberger derzeit arbeiten. Ob’s gegen Lengdorf die Trendwende bringt?

Von einem richtungsweisenden Spiel will Kopp nicht sprechen, dafür sei es zu früh. Doch auch Lengdorf kämpft mit ähnlichen Problemen. Goalgetter Martin Lechner, sonst ein Tor-Garant, ist noch nicht in Schwung gekommen. Am Ende muss es vielleicht wieder ein dreckiges Tor in der Nachspielzeit richten für den SVK.