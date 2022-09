Torjäger und Trainer-Lehrling - Andreas Hohlenburger startet in Unterbruck zweite Karriere

Wieder sorgenfrei und auf Torejagd: Andrea Hohlenburger hat nichts verlernt und steht nach vier Spieltagen bei acht Toren in drei Einsätzen. © michalek

Andreas Hohlenburger geht seit neuestem für den Kreisligisten FCA Unterbruck auf Torejagd. Nebenbei ist der Ex-Landesligist auch als Co-Trainer aktiv.

Freising – Das wichtigste Anliegen im Interview kommt zum Schluss: Wenn es gehen würde, möchte Andreas Hohlenburger, Stürmer und CoTrainer beim Kreisligisten FCA Unterbruck, seinen Namen gern in Berichten nicht mehr in der Überschrift lesen. Der interne „Strafenkatalog“ sieht vor, dass der, der in der Zeitung steht, zukünftig eine Runde Hopfenkaltschale springen lassen muss. „Nimmst in Zukunft einfach den Pascal Preller oder so“, schmunzelt der 31-Jährige in seinem unverwechselbaren Andreas-Hohlenburger-Humor. Und auch ansonsten ist der ehemalige Landesliga-Torschützenkönig - am Wochenende steht das fünfte Saisonspiel beim TSV Wartenberg an (Sa., 15 Uhr) – bestens in der Kreisliga angekommen.

Acht Tore in drei Spielen – hast Du die 15 Kästen Erdinger-Bierprämie für den Torschützenkönig schon verplant?

ANDREAS HOHLENBURGER: Auf jeden Fall (lacht). Nein, ich bin aktuell selber überrascht, dass es so gut läuft. 20 Tore für diese Saison hab ich mal grob eingeplant. Dass es jetzt so gut läuft, ist schon sensationell.

Kreisliga statt Landesliga heißt es jetzt am Wochenende. Wie läuft die Umstellung?

Die Umstellung läuft recht gut. Wir haben ein junges, gutes Team, es macht richtig Spaß. Körperlich geht es mir auch relativ gut, mein Knie macht das grad alles mit. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wenn man gesund ist, dann kann man auch regelmäßig trainieren. Was auch guttut, ist, dass ich jetzt ein Mal weniger pro Woche trainiere, da ist schon weniger Belastung da.

Aber juckt’s Dich nicht, mit 31 doch noch höherklassig zu spielen?

Ganz ehrlich: aktuell nicht. Es war ja eine bewusste Entscheidung, und ich weiß nicht, wie mein Körper mit der deutlich höheren Belastung klarkommen würde. Aktuell habe ich deutlich mehr Spaß.

Wie reagieren die Spieler in der Kreisliga denn, wenn sie zum Beispiel auf den ehemaligen Torschützenkönig der Landesliga treffen?

Natürlich merkt man stellenweise einen Klassenunterschied, aber das ist ja natürlich. Ein, zwei Verteidiger sind schon dabei, die nicht das Niveau haben. Aber was man nicht vergessen darf: Es gibt auch in der Kreisliga richtig gute Leute. Manchmal kenn ich einige der Spieler ja auch aus den letzten Jahren, die zum Teil auch höherklassig gespielt haben. Da ratscht man dann natürlich immer eine Runde. Nach einem Autogramm hat bisher aber noch niemand gefragt (lacht).

Inwiefern hast Du Dir persönlich ein bestimmtes Ziel gesetzt?

Also der Torschützenkönig war jetzt bisher nicht das Ziel, primär geht es darum, dass wir als Team etwas erreichen. Wir wollen den Klassenerhalt so früh wie nur möglich packen. Alles andere ist ein Bonus. Persönlich habe ich mir das Ziel gesteckt, den Einstieg ins Trainergeschäft zu schaffen, ich möchte immer wieder ein Stück mehr dazu lernen.

Du bist eben heuer nicht nur als Stürmer, sondern auch als Co-Trainer dabei. Wie läuft die Premiere?

Ich muss sagen, dass es echt gut läuft und Spaß macht. Ich bin hauptsächlich für Kraftund Fitnesstraining zuständig. Die beiden anderen beschäftigen sich mit der taktischen Richtung, aber wir besprechen vieles im Team, stimmen uns ab. Und Fonse (Anm. der Red.: Trainer Alfons Deutinger) hat ja viel mehr Erfahrung. Aber allgemein ist das echt interessant, ich kann mir von denen, die das schon länger machen, viel abschauen. (Matthias Spanrad)