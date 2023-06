Trainerbeben in der Savoyer Au: SE Freising trennt sich von Coach Bittner

Von: Michael Leitner

Wollen gemeinsam zurück in die Erfolgsspur: (v. l.) SEF-Vorsitzender Walter Zellner, Trainer Alexander Schmidbauer und Sportlicher Leiter Sebastian Thalhammer. © SEF

Der Schritt kam überraschend: Landesliga-Absteiger SE Freising hat sich von Trainer Florian Bittner getrennt – und gleich einen neuen Coach präsentiert.

Freising – Eigentlich war alles fix für die neue Saison: Florian Bittner wollte den SE Freising nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga zurück zu alter Stärke führen. Nun der Paukenschlag: Der Verein hat sich völlig überraschend von seinem 32-jährigen Spielertrainer getrennt und am Dienstag gleich den Nachfolger präsentiert. Auch in Sachen Neuzugänge hatte der Verein eine Menge zu vermelden.

Der SE Freising will sich in der Bezirksliga Nord neu sammeln und so schnell wie möglich wieder Erfolge feiern. Bewerkstelligen soll das unter anderem der neue Sportliche Leiter Sebastian Thalhammer – und ein neuer Coach: Der heißt Alexander Schmidbauer, ist 34 Jahre alt und hat in der Hinrunde der zurückliegenden Saison den Bezirksligisten SV Dornach und davor den Kreisligisten SC Kirchasch trainiert. Wer ihn als Co-Trainer unterstützen wird, stehe noch nicht fest.

Die Entscheidung ist dem Verein nicht leicht gefallen

Fakt ist also: Florian Bittner, der die Mannschaft 2022/23 in der Landesliga betreut hat, wird nicht mehr als Spielertrainer fungieren. Das teilte der SEF am Dienstag mit. Die Entscheidung sei dem Verein nicht leicht gefallen, betont Thalhammer. Schließlich habe Bittner vier Jahre lang als spielender Co-Trainer und zuletzt als Chefcoach gute Arbeit geleistet. Der SEF sei ihm für seinen Einsatz sehr dankbar und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute, heißt es in der Presseerklärung.

Florian Bittner (32) konnte den Landesliga-Abstieg nicht verhindern. © Lehmann

Dank sprach der 28-jährige Sportleiter auch dem bisherigen Co-Spielertrainer Michael Schmid (38) aus. Er werde voraussichtlich aus zeitlichen Gründen etwas kürzertreten und nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen, dem SEF jedoch als wichtiger Spieler erhalten bleiben.

Der neue Trainer Alexander Schmidbauer passt laut Thalhammer „perfekt zu unserem neuen Weg“. Der 34-Jährige kenne die Bezirksliga sehr gut. In den Gesprächen sei man „ab der ersten Sekunde“ auf einer Wellenlänge gewesen und habe identische Vorstellungen entwickelt.

Mesut Toprak kehrt zum SE Freising zurück

Künftig will der SE Freising den Fokus noch stärker als ohnehin schon auf die Jugendarbeit richten. So stoßen aus der A-Jugend, die den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft hat, vier Talente zum Herren-Kader: Julius Kleimann, Edward Johnson, Sven Jannik Richter und Florian Pabst.

Der Großteil des bisherigen Kaders bleibt zusammen, allerdings gibt es einige Abgänge: Florian Schmuckermeier, Jonas Mayr und Marcos Hones gehen zum VfB Hallbergmoos, Selim Magat schließt sich Türk Garching an, Luka Brudtloff wechselt nach Eichstätt und Frederic Rist nach Jetzendorf. Dafür teilte der SEF mit, dass mit Mesut Toprak ein alter Bekannter zurück in die Savoyer Au kommt. Der 34-Jährige kickte – mit einer Unterbrechung – bereits von 2011 bis 2018 für den SEF und war zuletzt für den SC Freising und den BC Attaching im Einsatz. Zudem haben die Lerchenfelder mit Niclas Karremann (29) vom SV Dietersheim einen Torhüter verpflichtet. Die Kaderplanung sei aber noch nicht abgeschlossen, sagt Thalhammer. „Mit weiteren potenziellen Neuzugängen ist man zum Teil schon sehr weit.“

