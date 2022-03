Trainerrochade im Sommer: SG Eichenfeld Freising befördert Ludger Reuter

Neues Duo für die Saison 2022/23: Ludger Reuter (l.) steigt zum Coach der SGE-Ersten auf, Markus Ujwari wird ihn dann als spielender Co-Trainer unterstützen. © Wimmer

Auf einen neuen Coach und einen spielenden Co-Trainer setzt Fußball-A-Klassist SG Eichenfeld Freising in der kommenden Saison. Beide sind alte Bekannte.

Freising – Die Fußballer der SG Eichenfeld Freising haben frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt: Für die kommende Saison konnte der A-Klassen-Club mit Ludger Reuter (56) einen erfahrenen Mann als Trainer gewinnen. Er feierte als Coach im Nachwuchsbereich bereits einige Erfolge bei der SGE – vor allem die Siege im Sparkassen-Cup mit der B- und A-Jugend blieben im Gedächtnis. Aktuell betreut Reuter die Dritte Mannschaft und soll dort den Übergang von der Jugend in den Herrenbereich sicherstellen.

Eichenfelds Abteilungsleiter Gerhard Wimmer begründete die frühe Bekanntgabe damit, dass man für die Fußballer Klarheit schaffen wolle. Auch potenzielle Neuzugänge sollten wissen, wer sie in der nächsten Saison trainieren würde. Wimmer stellt jedoch klar: „Dies bedeutet keineswegs, dass wir mit Markus Ujwari unzufrieden sind.“ Der derzeitige Spielertrainer der „Ersten“ sei froh, bald nicht mehr alleine für die Taktik zuständig zu sein. Der 27-Jährige wird Reuter in der neuen Runde als spielender Co-Trainer unterstützen und damit auch weiterhin seine Ideen einbringen können.

SG Eichenfeld braucht noch Punkte für den Klassenerhalt

In der laufenden Saison habe man durchaus einen der oberen Plätze im Auge gehabt, sagt Wimmer. Herausgekommen ist bisher allerdings lediglich der achte Rang, der Abstand zur Gefahrenzone ist nicht gerade üppig. „Es ist bislang natürlich sehr ernüchternd für uns gelaufen“, gibt der Abteilungsleiter zu. „Da hatten wir uns deutlich mehr vorgestellt.“ Dass es angesichts eines kleinen personellen Umbruchs nicht gleich mit dem Wiederaufstieg klappen würde, sei klar gewesen: „Ein wenig weiter vorne wollten wir aber schon angreifen.“ In der zweiten Saisonhälfte gilt es nun zunächst, schnellstmöglich die Punkte für den Klassenerhalt zu holen und sich für Klatschen wie in Hettenshausen (0:8) zu rehabilitieren.

Mit Ludger Reuter als neuem Mann auf der Bank soll es in der kommenden Spielzeit von Anfang an deutlich besser laufen. Ein Wiederaufstieg in die Kreisklasse sei für ihn zwar kein sofortiges Muss, betont Wimmer. „Für die kommenden drei Jahre ist es aber schon anvisiert, dass wir wieder hochkommen.“

„Das war in den vergangenen Jahren unsere große Schwäche.“

Besonders wichtig ist laut Wimmer, dass die SG Eichenfeld die starken Jugendspieler beim Sprung in den Erwachsenenbereich nicht an andere Vereine verliert: „Das war in den vergangenen Jahren unsere große Schwäche.“ Dafür sei Reuter mit seiner ruhigen Art genau der richtige Mann: „Er besitzt Verständnis für die Jugend, kann den Nachwuchs gut weiterentwickeln.“ Damit der Übergang klappt, soll es auch in den kommenden Runden wieder eine Zweite und Dritte Mannschaft geben, diese sind derzeit in der C-Klasse angesiedelt. Laut Wimmer ist der 56-Jährige auch gut für die Außendarstellung des Vereins: „Aufgrund eines früheren Trainers bekamen wir leider ein Negativimage. Das wollen wir ablegen.“

