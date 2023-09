Spoljaric zum Trainerwechsel beim SV Dietersheim: „Ich denke, dass es der richtige Schritt war“

Neutrainer Christopher Schindler muss zum Einstand gleich gegen seinen Jugendclub ran. © FuPa

Fußball-A-Klassist SV Dietersheim hat sich nach dem Fehlstart von Coach Maziar Hosseini getrennt. Der neue Trainer steht auch bereits fest.

Dietersheim – Erst seit etwas mehr als einem Monat läuft die neue Saison in der A-Klasse 5. Doch nach einer langen Sieglosserie haben die Verantwortlichen des SV Dietersheim schon frühzeitig reagiert: Nach null Punkten aus den ersten fünf Partien musste Trainer Maziar Hosseini gehen. Und mit Christopher Schindler hat Abteilungsleiter Mario Spoljaric auch bereits einen neuen Coach verpflichtet.

Zusammen mit Darko Filipovic wollte Hosseini etwas bewegen und – wie er sagte – „Veränderung ins Team bringen“. Stattdessen gab es schon zum Ende der Vorbereitung eine Veränderung im Trainerteam: Co-Spielertrainer Filipovic legte aus privaten Gründen sein Amt nieder. Fortan war der Chefcoach auf sich allein gestellt – und in der Liga folgte der Fehlstart. „Das war für mich ein Warnsignal“, erklärt Spoljaric, der sich vom Trainerwechsel zur neuen Saison eigentlich neue Impulse erhofft hatte. Nachdem aber in der Mannschaft zusätzlich „Unmut“ aufgekommen sei, war für ihn klar: „Da ziehe ich jetzt lieber die Reißleine.“ Bei einem anschließenden Gespräch teilte er dem Trainer mit, dass man künftig getrennte Wege gehen wird.

Hosseini: „Ich war sehr schockiert.“

„Ich war sehr schockiert. Ich war nicht darauf eingestellt“, sagte Hosseini, der sich eher einen Austausch mit Blick auf die kommenden Wochen gewünscht hätte und nicht die sofortige Trennung. Immerhin habe er „viel Mühe und Zeit reingesteckt“. Außerdem sei seine Mannschaft durch die Urlaubszeit personell geschwächt gewesen. „Jetzt sind alle da. Nun kann man die Muster erkennen, die man trainiert hat.“ Trotzdem wünscht Hosseini dem Verein „nur das Beste“, auch wenn das Ende aus seiner Sicht extrem bitter gewesen sei.

Maziar Hosseini wurde von der vorzeitigen Trennung überrascht. © FuPa

Mit Interimstrainer Spoljaric auf der Bank überzeugten die Dietersheimer Fußballer am Samstag jedenfalls direkt mit einer kämpferischen Topleistung. In der Partie beim SV Ilmmünster holte die Truppe den ersten Zähler der Saison.

„Ich denke, dass es der richtige Schritt war“, sagt der Abteilungsleiter, der auf der Suche nach einem neuen Trainer schnell fündig wurde: Mit Christopher Schindler wechselt ein erfahrener Mann zum SVD. Erst im Sommer hatte dieser sein Engagement beim Kreisklassisten FC Schweitenkirchen beendet. Nun hat er – die Dietersheimer haben am nächsten Wochenende spielfrei – noch gut zehn Tage Zeit, um erste taktische Veränderungen vorzunehmen.

Schindler will den SVD aus dem Keller führen

„Es ist wichtig, dass man da unten rauskommt“, betont Schindler, für den neben dem Erfolg auch der Spaß im Vordergrund steht. Ab der Winterpause wird er zusätzlich als Spieler für den SVD auflaufen. Sein Debüt an der Linie wird der 35-Jährige am Sonntag, 24. September, 13 Uhr, in der Partie beim SC Kirchdorf II geben. Ein lustiger Zufall, denn damit muss er gleich bei seinem Jugendclub ran. Klar, dass Schindler dort unbedingt den ersten Dreier holen will.

