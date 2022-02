Kreisklassist fliegt in die Türkei: SCF bestreitet Trainingslager in Antalya

Trainer Sezgin Gül schwört seine Mannschaft auf den Abstiegskampf ein. © SC Freising

Die Kreisklassen-Fußballer des SC Freising wollen in der Rückrunde mit Teamspirit punkten und den Klassenerhalt schaffen. Dabei soll der Mannschaft ein Trainingslager in der Türkei helfen.

Am 1. Februar ging’s wieder los beim SCF, in der Vorbereitung soll vor allem der Teamgeist gestärkt werden. „Das Wichtigste bei uns ist die Stimmung. In der Hinrunde konnten wir kaum etwas zusammen unternehmen. Aber Fußball ist ein Hobby, das von der Gemeinschaft lebt. Das müssen wir wieder leben“, sagt Trainer Sezgin Gül. Die Lösung: Vom 6. bis 13. März soll das Training in die türkische Großstadt Antalya ans Mittelmeer verlegt werden. „Es wird eine komplett neue Atmosphäre werden, das gibt eine super Stimmung“, erklärt Gül.

In Antalya kennt er sich bestens aus und hat sich ein Fußballcamp ausgesucht, in dem sich mehrere Teams aufhalten. Vorgesehen sind zwei Trainingseinheiten am Tag – und dabei muss sich das Team um kaum etwas kümmern. Eine Viertelstunde vor Beginn der Einheiten wird die Mannschaft per Shuttle abgeholt. Alles andere steht bereit, nur die Bälle müssen die Freisinger selbst mitnehmen. „Wir haben so etwas in der Art schon vor zwei Jahren gemacht und waren sehr zufrieden“, betont Gül. „Jetzt möchten wir unsere neuen Spieler wie Nick Günaydin und Björn Petrowski eingewöhnen. Wir werden eine super Zeit haben.“

Das sieht auch das Team so. Bis auf wenige Ausnahmen sagte direkt das ganze Team zu – trotz der Corona-Pandemie, die so eine Reiseplanung natürlich erschwert. „Wir waren überrascht, dass so viele gleich zugesagt haben. Schließlich weiß man ja derzeit nie, was in zwei Wochen ist und ob es Reisebeschränkungen gibt.“ Wegen dieser Unsicherheiten stand das Trainingslager lange auf der Kippe. Noch im Dezember schien der Flug unwahrscheinlich. „Wir haben direkt kommuniziert: Wer nicht geimpft ist, für den tut es uns leid, aber der wird leider daheim bleiben müssen. Dieses Risiko können wir nicht eingehen.“ Inzwischen ist das ganze Team bis auf zwei Ausnahmen sogar geboostert, was die Einreise in die Türkei, wo die Corona-Zahlen seit ein paar Tagen wieder sinken, natürlich erleichtert.

Somit kann nur noch eine Reisebeschränkung die Freisinger Pläne durchkreuzen, Gül wird die Nachrichtenlage gespannt verfolgen. Eine Reiseversicherung hat der Verein aber abgeschlossen – sicher ist sicher. (seb)