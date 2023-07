Auftakt gelungen: SE Freising lässt gegen SV Nord Lerchenau früh die Muskeln spielen

Erfolgreicher Start für die SE Freising. © Picasa

Die Fußballer des SE Freising scheinen nach dem Abstieg aus der Landesliga in der Bezirksliga Nord angekommen zu sein. Zum Auftakt gab’s auswärts beim SV Nord Lerchenau einen verdienten 3:1 (2:0)-Erfolg – am Ende konnte selbst ein ehemaliger Zweitliga-Spieler den Premierensieg von Trainer Alexander Schmidbauer nicht verhindern.

Freising – Die große Frage war, wie dem SEF der Neuanfang gelingen würde. Und seit Samstagnachmittag steht fest: Die Eintracht-Mannen können durchaus überzeugend Fußball spielen. „70 von 90 Minuten waren wir heute das bessere Team“, resümierte Trainer Alexander Schmidbauer. „Wir haben schon verdient gewonnen.“

Nach den jüngsten Auftritten in der Vorbereitung und im Pokal war das nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Ausschlaggebend war dabei die Anfangsphase, denn während Nord Lerchenau nicht ins Spiel fand, gaben die Freising gleich Vollgas – und lagen prompt mit 2:0 vorne.

Super Start: SC Eintracht Freising führt nach 16 Minuten bereits mit 0:2 und in Überzahl

Zunächst hatte Neuzugang Marcel Hack, in der Mittelfeldkette neben Kapitän Felix Fischer im Zentrum aufgeboten, einen butterweichen Pass auf Christian Schmuckermeier gespielt, der ließ noch einen Gegenspieler clever stehen und schloss dann ab (7.). Und wenige Minuten später fiel denn die Vorentscheidung: Dieses Mal hatte Schmuckermeier einen schönen Pass von rechts gespielt, im Zentrum schloss Youngster Liam Russo mit dem ersten Kontakt ab (16.).

In der Folge blieb Freising – nach einem Platzverweis der Hausherren in Überzahl agierend – zwar am Drücker. Was jedoch fehlte, war das alles entscheidende dritte Tor. Überdies schlich sich etwas der Schlendrian ein. Und nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld stand’s auf ein Mal 1:2 (Angermeir/60.).

SEF-Trainer Schmidbauer: „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“

Zwei brenzlige Situationen hatte der SEF nun zu überstehen, mit etwas Glück und viel Geschick retteten die Freisinger die knappe Führung jedoch über die Zeit. Später wechselten die Lerchenauer mit Karl-Heinz Lappe einen ehemaligen Zweitliga-Stürmer ein, doch der Ausgleich wollte nicht fallen.

In der Schlussphase fingen sich die Lerchenfelder dann auch wieder – und kamen so noch zum entscheidenden 3:1. Maximilian Rudzki hatte eine präzise Ecke in den Strafraum gezirkelt, wo Julian Kristo am höchsten stieg und die Kugel einnickte (83.). „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, so Schmidbauer weiter. Kann er auch, denn der Auftakt in die neue Saison ist geglückt. (Matthias Spanrad)