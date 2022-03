Trister Nachmittag trotz Sonne pur: SE Freising erlebt 1:4-Debakel gegen Bruckmühl

Bauchlandung: Der SEF um Luka Brudtloff wurde in Hälfte zwei kalt erwischt. © Michalek

Der SE Freising hat sich bei der 1:4-Heimpleite gegen Bruckmühl die Eier reihenweise selbst ins Nest gelegt. Immerhin feierten zwei Spieler ihr Comeback.

Freising – Was für ein Debakel! Die Fußballer des SE Freising erwischten am Samstag einen rabenschwarzen Nachmittag und unterlagen dem SV Bruckmühl mit 1:4 (0:0).

Am Ende konnten einem die SEF-Kicker fast schon ein wenig leidtun. Eigentlich wäre alles angerichtet gewesen für einen feinen Fußballnachmittag: Die Sonne lachte über der Savoyer Au – und mit zwei Siegen im Rücken und zwölf Zählern Vorsprung auf die Gefahrenzone der Landesliga Südost hätten die Mannen von Coach Alex Plabst befreit aufspielen können. Letztlich standen die Hausherren aber mit leeren Händen da und wussten, dass man sich die Eier auch selbst ins Nest gelegt hatte. „Wer so eine fehlerhafte Halbzeit hinlegt, der gewinnt hier einfach nichts“, resümierte Plabst.

SEF-Offensivaktionen bleiben zu harmlos

Dabei waren die ersten 45 Spielminuten gar nicht so verkehrt. Nach Anlaufschwierigkeiten in der Anfangsphase, als sich Keeper Maxi Oswald zweimal auszeichnen konnte (5./8.), kamen die Domstädter besser in die Partie. Doch die SEF-Offensivaktionen blieben recht harmlos: Benedict Geuenich vertändelte eine gute Torchance kläglich per Kopf (17.), und auch Bald-Trainer Florian Bittner schloss im Strafraum zu halbherzig ab (21.). Wäre es etwas wärmer gewesen, hätte man wohl durchaus von einem lauen Sommerkick sprechen können.

Die eiskalte Dusche bekamen die Lerchenfelder dann quasi mit dem Wiederanpfiff. Der Minutenzeiger hatte noch keine volle Umdrehung zurückgelegt, als Oswald erstmals hinter sich greifen musste: Freising stand nach einem katastrophalen Ballverlust von Youngster Luka Brudtloff für Bruckmühl artig Spalier, das Leder landete bei Sebastian Marx, der von der Sechzehner-Kante völlig unbedrängt abziehen konnte. Oswald stand im falschen Eck (46.).

Lethargische Freisinger kommen unter die Räder

Das saß, und anders als gewohnt, reagierten die SEF-Kicker nun gar nicht mehr, sondern ergingen sich in Lethargie. Michele Cosentino erhöhte mit einem Fernschuss (52.) – und wenig später war der Deckel drauf: Nachdem Oswald gegen Maxi Gürtler im Strafraum zu ungestüm hingelangt hatte, versenkte Cosentino den fälligen Strafstoß sicher (62.). Die Höchststrafe folgte nur vier Minuten später: Oswald, der keinen guten Tag hatte, patzte erneut, und Marx konnte unbehelligt zum 4:0 abschließen (66.).

„Das einzig Gute daran war, dass ich den Rekonvaleszenten etwas Spielzeit geben konnte“, so Plabst. So durfte Florian Schmuckermeier – zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag – wieder aufs Feld und sein Comeback feiern, auch Sebastian Thalhammer erhielt erste Pflichtspielminuten. Letztlich reichte es zumindest noch zum Ehrentreffer: Nach einer feinen Einzelaktion sorgte Felix Günzel zumindest für etwas Wohlbefinden beim Freisinger Anhang (90.). Ansonsten war es trotz Sonnenschein ein trister Nachmittag.

Spielstatistik:

SE Freising – SV Bruckmühl 1:4 (0:0)

Aufstellung SEF: Oswald – Aiteniora, Mayr, Schmid, Zanker (80. Thalhammer) – Fischer – Geuenich (42. Machl), Rohrhirsch (70. Rudzki), Tiric (70. Günzel), Bittner – Brudtloff (76. Schmuckermeier).

Tore: 0:1 Marx (46.), 0:2/0:3 Cosentino (52./62., FE), 0:4 Marx (66.), 1:4 Günzel (90.).

Gelbe Karten: Zanker, Oswald.

Schiedsrichter: Michel Stölpe (TSV Aitrang).

Zuschauer: 80.

