Trotz Fiscor-Doppelpack: Pulling verspielt gleich zweimal eine Führung

Gerechtes Remis

von Redaktion Freising schließen

Ein Remis, das keinem von beiden so wirklich weiterhilft: Pulling konnte zwar endlich mal wieder punkten, aus dem Tabellenkeller hievt das den SVP aber nicht.

Auch für die SG Eichenfeld ist „ein Zähler zu wenig“, sagte Trainer Dennis Magro. Beide Teams hätten aber die Partie für sich entscheiden können. Deshalb gehe das Ergebnis in Ordnung. Miklos Ficsor (3.) sorgte für die frühe Pullinger Führung, die Maximilian Fischer in der 27. Minute ausgleichen konnte. Im zweiten Durchgang war es erneut Ficsor (75.), der seine Farben in Führung brachte. Doch nur drei Minuten später netzte Thomas Ertl zum 2:2 ein.

Magro haderte nach dem Spiel noch mit dem Schiedsrichter: Beiden Gegentoren seien Fehlentscheidungen vorausgegangen. Trotzdem: „Wir sind jetzt froh, in der Winterpause zu sein.“ Eichenfeld ist kommende Woche spielfrei.

ahi