Trotz 2:0-Führung: SVA Palzing kassiert halbes Dutzend und verliert deutlich gegen Feldmoching

Marcel Radlmaier (r.) und sein SVA Palzing hatten gegen die SpVgg Feldmoching das Nachsehen © lehmann

Der SVA Palzing hatte gegen die SpVgg Feldmoching eigentlich alles im Griff. Nach einer 2:0-Führung gaben die Hausherren das Spiel noch aus der Hand.

Palzing – Eine Stunde lang hat der SVA Palzing die SpVgg Feldmoching im Griff gehabt und zwischenzeitlich sogar mit 2:0 geführt. Dann ließen die Kräfte nach. Die Gäste, ein Spitzenteam der Bezirksliga Nord, nutzten dies eiskalt aus. Für das Schlusslicht aus Palzing endete die Partie mit einer 3:6-Niederlage.

SVA-Trainer Gianluca Dello Buono musste auf mehrere Akteure verzichten. Immerhin konnte Fabian Radlmaier auflaufen, der im jüngsten Spiel einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. Rechts hinten in der Kette durfte Simon Rannertshauser zum ersten Mal in der Bezirksliga von Anfang an ran.

Palzing konzentrierte sich zu Beginn auf eine kompakte Defensive. Das funktionierte gut. Und vorne sorgten Tore von Noah Staudt per 20-Meter-Schuss (21.) und Andre Bauer nach einer Flanke von Ivan Rakonic (29.) für eine Zwei-Tore-Führung. Feldmoching verkürzte durch Cihan Öztürk (34.), doch unverdient war der 2:1-Pausenstand nicht.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste dominanter, doch noch hielt Palzings Defensive dem Druck stand. Trotzdem glichen die Münchner durch Michael Appiah aus (53.). Die Heimelf wurde jedoch zusehends müder. Spätestens nach dem zweiten Appiah-Tor (62.) hatte der SVA nichts mehr entgegenzusetzen. Nun ging es dahin. Ümit Arik (82.) und Triumf Gudaci (85.) stellten per Doppelschlag auf 2:5. Auf den Anschlusstreffer von Leon Klingseisen (89.) antwortete Arik mit dem 3:6 (90.+2) – gleichzeitig der Endstand.

„Wir haben es 60 Minuten lang gut gemacht, dann haben bei uns die Kräfte nachgelassen. Wir konnten nicht mehr wechseln, und dann haben sie es gut gespielt“, sagte der verletzte SVA-Kapitän Marcel Radlmaier. (stm)