Trotz Nullnummer gegen Gundelfingen: Strohmaier sieht den VfB Hallbergmoos „definitiv auf dem richtigen Weg“

Von: Nico Bauer

Traten eher auf der Stelle: Tobias Krause (rotes Trikot) und die Fußballer des VfB Hallbergmoos machten gegen Gundelfingen im Abstiegskampf keinen großen Schritt nach vorne, blieben aber einmal mehr ohne Gegentor. © Michalek

Der VfB Hallbergmoos konnte seine Siegesserie in der Fußball-Bayernliga Süd nicht fortsetzen. Am Ende rettete Keeper Ferdinand Kozel das 0:0 gegen Gundelfingen.

Hallbergmoos – In der Hinrunde war der VfB Hallbergmoos die Schießbude der Bayernliga. Nun schickt man sich an, ein Bollwerk zu errichten. Das 0:0 gegen den FC Gundelfingen war im Abstiegskampf zwar kein Schritt nach vorne, aber nach fünf Rückrundenspielen hat der VfB erst ein Gegentor kassiert und liegt mit vier Siegen sowie dem Remis vom Samstag weiterhin positiv im Trend.

Schon vor der Partie deutete vieles darauf hin, dass es kein fußballerischer Leckerbissen werden würde. So kam es dann auch in 90 zähen Minuten, in denen sich keiner übermäßig aus der Deckung wagte. In der Anfangsphase hatten die Gäste aus Gundelfingen das Spiel in der Hand, waren letztlich aber auch nur im Ansatz etwas gefährlich. Und der VfB? Bis Mitte der ersten Hälfte hatte die Heimmannschaft nahezu keine Offensivaktionen.

Simon Werner verpasst Hallbergmooser Führung

Die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit hatten dann allerdings die Hallbergmooser – und das bei einem Konter. Gut 20 Meter vor dem Tor überlief Simon Werner den FC-Keeper, die Fans aus der Tribüne machten sich schon bereit zum Jubeln. Nur kam noch wie aus dem Nichts ein Verteidiger angerauscht und verhinderte artistisch den eigentlich sicheren Treffer. So standen beim Gang in die Kabine fünf Gundelfinger Halbchancen einem Hallbergmooser Fast-Tor gegenüber.

Nach der Pause wurden die Hausherren zwar mutiger, aber außer einer Verlagerung des Spielgeschehens passierte nicht viel. Beide Teams lieferten sich eine halbe Stunde lang ein Duell ohne Torschüsse. Der schon vor dem Anpfiff oft zu hörende Satz „Wer heute das erste Tor schießt, der gewinnt das Spiel“ wurde immer häufiger ausgesprochen. Ab der 73. Minute bekam der Satz dann aber eher eine besorgte Betonung, weil Andreas Kostorz mit Gelb-Rot vom Platz stapfte und fortan hinter der Bande am eigenen Tor das Team anfeuerte. Der VfB-Anführer musste Fehler seiner Vorderleute mit einem taktischen Foul korrigieren, keiner konnte sich über den Platzverweis bescheren.

Kracherschuss kurz Schluss

In Überzahl wackelte die Nullnummer auf der Seite des Hallbergmooser Kastens. Die ersten Schüsse waren für einen Torwart wie Ferdinand Kozel keine außergewöhnlichen Aufgaben. Doch 20 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit gab es noch einen Kracherschuss aus gut 20 Metern aufs Kreuzeck, der ihm alles abverlangte. Damit nahm der VfB eher glücklich den einen Punkt mit.

„Mund abputzen und weiter“, sagte Hallbergs Trainer Matthias Strohmaier nach der Partie und berief sich auf eine der klassischsten Fußballphrasen, dass man ohne Gegentor aus jedem Spiel etwas mitnimmt. Und er lieferte auch gleich die passenden Zahlen dazu: „Der VfB hat in 18 Hinrundenpartien 51 Treffer kassiert und jetzt in fünf Rückrundenspielen nur einen. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg.“ Angesichts von 13 einkassierten Punkten in den fünf Partien der Rückserie ist die Nullnummer gegen Gundelfingen verkraftbar.

Spielstatistik:

VfB Hallbergmoos – FC Gundelfingen 0:0

Aufstellung VfB: Kozel – Petschner, Hammerl, Giglberger, Mömkes – Krause (68. Cazorla), Kostorz, Küttner (64. Sahin), Schmit – Werner (77. Opitz) – Aygün (90.+2 Zeisl).

Gelbe Karten: Giglberger, Opitz.

Gelb-Rote Karte: Kostorz (73./ wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Philipp Götz (SC Ettmannsdorf).

Zuschauer: 450.

