Trotz Positiv-Trend - Allershausens Philipp Jordan warnt vor Aufstiegsaspiranten Eching

Wiedersehen macht Freude: Christopher Trautmann (r.) vom TSV Eching trifft auf seinen Ex-Verein. Foto: Lehmann © Lehmann

Im Derby trifft der TSV Allershausen auf den Bezirksliga-Absteiger TSV Eching. Die Rollen sind für Spartenchef Jordan allerdings klar verteilt.

Landkreis – Sie müssten aktuell vor Selbstbewusstsein nur so strotzen: Auf dem Online-Portal FuPa wird in der Kreisliga 2 jedes Wochenende die Elf des Spieltags gekürt – und am vergangenen Sonntag haben es mit Torhüter Florian Stenzenberger sowie seinen Vorderleuten Dominik Kopp, Felix Bachmann und Maciej Machi gleich vier Akteure des TSV Allershausen auf die Liste geschafft.

Das Team hatte den SC Kirchasch mit 4:0 besiegt. Es läuft einfach rund bei den Ampertalern: Vier Partien am Stück wurden nicht verloren, nur sechs Zähler trennen den TSV vom Aufstiegsrelegationsplatz – und damit vom TSV Eching, bei dem die Allershausener am Samstag um 14.30 Uhr gastieren.

Spartenchef Philipp Jordan will vor dem Landkreis-Derby jedoch den Ball flach halten. „Favorit für das Spiel ist klar der TSV Eching. Die sind ja sehr ambitioniert und wollen nach dem Abstieg gleich wieder aufsteigen.“ Und der TSV Allershausen? Der gab vor dem Start im Sommer, auch angesichts der jüngsten Zittersaison, den Klassenerhalt als einziges Ziel aus. Aktuell sieht es so aus, als könnten Jordan und Kollegen die Ansprüche nach oben schrauben. „Wir warten definitiv noch die Spiele bis zur Winterpause ab“, sagt der Abteilungsleiter. Denn bis dahin müssen die Ampertaler noch gegen vier Mannschaften aus den Top Sechs ran – eben auch gegen die Zebras aus Eching. „Danach dürften wir freilich wissen, wohin die Reise nach der Winterpause gehen wird“, lässt sich Jordan zumindest ein wenig in die Karten schauen.

Jetzt steht aber erst mal das Derby in Eching an, auf das sich die Allershausener richtig freuen. Seit mehr als 15 Jahren gab es kein Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen, zudem verspricht die Tabellenkonstellation ein interessantes Spiel. Personell kann TSV-Trainer Michael Stiller beinahe aus dem Vollen schöpfen: Abgesehen von den Langzeitverletzten ist Maximilian Held noch fraglich, Kapitän Dominik Kopp laborierte an einem Magen-Darm-Infekt. Dafür ist Dario Turkman wieder eine Option für die erste Elf.

Ebenso groß ist die Vorfreude beim TSV Eching, der drei Zähler fest eingeplant hat, um das Vorhaben Wiederaufstieg voranzutreiben. „Die Favoritenrolle werden wir heuer wohl nicht mehr los“, sagt Abteilungsleiter Peter Hanrieder schmunzelnd. Außerdem dürfte das Match ein besonderes für Christopher Trautmann werden: Der 23-Jährige wechselte vor der Saison von Allershausen nach Eching. Er war zuletzt zwar immer wieder angeschlagen, rechtzeitig zum Duell mit seinem Ex-Verein könnte der Mittelfeldmann aber fit werden.

Und natürlich haben auch die Zebras registriert, dass mit dem TSV Allershausen in dieser Saison zu rechnen ist. Die Ampertaler würden eine starke Runde spielen, hat auch Peter Hanrieder erkannt, „die stehen nicht umsonst da mit oben drin“. Am Ende wird in diesem Landkreis-Vergleich jedoch auch ausschlaggebend sein, ob der Zebra-Express ins Rollen kommt. Am vergangenen Sonntag beim Tabellenführer FC Moosinning II spielten die Echinger stark auf – am Ende war die Chancenverwertung das einzige Manko. Ein Derbysieg der Allershausener könnte die ohnehin unberechenbare Kreisliga 2 noch spannender machen. (Matthias Spanrad)